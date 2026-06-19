آسیابی: قوه قضاییه با سند تحول، مبارزه با فساد را تقویت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر آسیابی در جمع نمازگزاران گرگان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دستگاه قضا به ویژه شهید آیتالله بهشتی، اظهار کرد: قوه قضاییه از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی همواره در معرض دشمنیها و توطئههای داخلی و خارجی بوده و در این مسیر شهدای بزرگی را تقدیم نظام اسلامی کرده است.
وی با اشاره به شهادت جمعی از قضات و کارکنان دستگاه قضایی در حوادث و جنگهای اخیر افزود: کارکنان و قضات قوه قضاییه با وجود همه تهدیدها و مخاطرات، هیچگاه خدمترسانی به مردم را متوقف نکردهاند و حتی در شرایط حساس نیز ارائه خدمات قضایی و برپایی میزهای خدمت به صورت شبانهروزی ادامه داشته است.
آسیابی با بیان اینکه برنامهمحوری یکی از مهمترین راهبردهای قوه قضاییه در سالهای اخیر بوده است، گفت: اجرای سند تحول قضایی به دستور رهبر معظم انقلاب در حوزههایی نظیر دسترسی آسان مردم به خدمات حقوقی و قضایی، توسعه عدالت الکترونیک، ارتقای شفافیت، مقابله با فساد، پیشگیری از وقوع جرم، صیانت از حقوق عامه و حمایت از تولید و سرمایهگذاری نتایج قابل توجهی به همراه داشته است.
رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: در پنج سال گذشته بیش از یکمیلیون و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پرونده مرتبط با مفاسد اقتصادی از جمله فرارهای مالیاتی، رفع تعهدات ارزی و سایر پروندههای مهم اقتصادی در دستگاه قضایی رسیدگی و تعیین تکلیف شده است.
وی همچنین از رسیدگی به دو هزار و ۷۰۰ پرونده مهم اقتصادی در قالب هزار و ۳۳۲ جلسه علنی خبر داد و افزود: صدور احکام قاطع علیه مفسدان اقتصادی و خائنان به کشور، از اقدامات مهم دستگاه قضایی در سالهای اخیر بوده است.
آسیابی هوشمندسازی خدمات قضایی را از دیگر دستاوردهای سند تحول دانست و گفت: راهاندازی ۳۰ سامانه هوشمند و الکترونیکی موجب تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی و افزایش رضایتمندی مراجعان شده است.
وی با اشاره به نتایج نظرسنجیهای ملی اظهار کرد: براساس ارزیابیهای انجامشده توسط مراکز معتبر افکارسنجی، میزان رضایتمندی و اعتماد عمومی به قوه قضاییه از ۶۶ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۷۰ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است.
رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به سفرهای استانی رئیس قوه قضاییه به گلستان گفت: در پی سه سفر رئیس دستگاه قضا به استان و با پیگیریهای انجامشده، بخش قابل توجهی از چالشها و مشکلات چندین دههای گلستان برطرف شده و نتایج این اقدامات امروز در حوزههای مختلف قابل مشاهده است.
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