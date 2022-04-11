انعقاد تفاهم نامه حمایت حقوقی از آمران به معروف و ناهیان از منکر

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه امضا تفاهم نامه همکاری ستاد امر به معروف و نهی از منکر با مرکز وکلا قوه قضائیه با حضور سید محمد صالح هاشمی گلپایگانی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، صادق منش قائم مقام دبیر ستاد و حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه برگزار شد.

سید محمد صالح هاشمی گلپایگانی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در ابتدا ضمن تشکر از برگزاری این جلسه به هجمه رسانه‌ای و محیطی علیه امر به معروف و نهی از منکر در جهت تحریف آن اشاره کرد و گفت: لفظ امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک مصطلح قرآنی برای برخی‌ها مقبول و عرفی نیست چنانکه ترجیح می‌دهند به جای آن از واژه‌های دیگری همچون مسئولیت اجتماعی و حقوق شهروندی استفاده کنند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با اشاره به اهداف انقلاب که تحقق ارزش‌های قرآنی بود گفت: تعالیم مترقی اسلام در صحنه اجتماع برای نظام جمهوری اسلامی باید محقق شود و الگویی برای سایر کشورها باشد.

هاشمی گلپایگانی با اشاره به آیه «الَّذینَ إِن مَکَّنّاهُم فِی الأَرضِ» تصریح کرد: این تفاهم نامه‌ها برای تولید قدرت و حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در همه‎ سطوح است. خداوند می‌فرماید اگر کاری نکنیم طبق دستور الهی عذاب نازل می‌شود و آشکارترین عذاب‌ها این است که بَدانِ جامعه را بر خوب‌ها مسلط می‌کند آنگاه برکت و امنیت برداشته شده و نفاق ایجاد می‌شود.

وی با اشاره به اصل هشتم قانون اساسی که دعوت به امر به معروف و نهی از منکر است افزود: این وظیفه‌ای است همگانی و متقابل در سه بعد «مردم نسبت به یکدیگر»،» «دولت نسبت به مردم» و «مردم نسبت به دولت» و علت اصلی که برخی از مسئولین از این فریضه الهی اجتناب می‌کنند این است که برخی از مسئولین از فضای مجازی بیشتر می‌ترسند تا خدا و این موضوع کار را برای مردم هم سخت می‌کند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با بیان اینکه امروزه برخی جرأت امر به معروف و نهی از منکر در جامعه را ندارند افزود: گاهی هم که کسانی شهامت انجام این فریضه را نسبت به مسئولان یا مردم پیدا می‌کنند، با پرونده سازی توسط مرتکبان منکر، در پیچ و خم دادگاه‌ها و نیروی انتظامی می‌افتند؛ که البته همه باید این نوع نگاه اشتباه را از عرف جامعه برداریم و به آمران معروف و ناهیان از منکر جرأت مطالبه گری براساس قانون بدهیم. براساس قانون یکی از وظایف ستاد امر به معروف و نهی از منکر حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر می‌باشد که برگزاری این جلسه یکی از مصادیق عمل به این قانون است.

هاشمی گلپایگانی با اشاره به ظرفیت‌های قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر گفت: چرا با داشتن این قوانین مسلم و صریح آمر به معروف و ناهیان از منکر باید مورد تعدی قرار بگیرد یا شهید شود و یا با محکومیت کیفری مواجه شوند. اگر در حمایت از این عزیزان در مجامع قانونی کوتاهی کنیم این فریضه الهی مورد تضییع قرارگرفته و ما اجازه این کار را نمی‌دهیم.

وی ضمن تشکر از پیشگامی مرکز وکلای قوه قضائیه برای حمایت حقوقی و قضائی از آمران به معروف و ناهیان از منکر، خطاب به مدیران این مرکز گفت: شما با روحیه جوانی و همتی که دارید می‌توانید منشأ اثر باشید و انگیزه‌های خودجوش مردمی نیز در شما هست و ستاد امر به معروف در تلاش است که امر به معروف و نهی از منکر مردمی‌تر شود.

در پایان این جلسه تفاهم نامه‌ای به منظور حمایتهای حقوقی از آمران به معروف و ناهیان از منکر سراسر کشور میان سید محمدصالح هاشمی گلپایگانی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور و حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه به امضا رسید.

شایان ذکر است بر اساس این تفاهم نامه، مرکز وکلای قوه قضائیه با هماهنگی ستاد امر به معروف و نهی از منکر درحوزه های قضائی سراسر کشور علاوه بر ارائه خدمات رایگان مشاوره حقوقی به آمران به معروف و ناهیان از منکر، در موارد تشکیل پرونده قضائی برای معاضدت قضائی از آنها وکیل رایگان معرفی می‌کند.