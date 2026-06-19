به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری آیین معنوی همایش شیرخوارگان حسینی در مصلی امام خمینی(ره) تهران، تیمهای امدادی جمعیت هلالاحمر استان تهران در محل برگزاری این مراسم مستقر شدند.
در این برنامه که با حضور گسترده خانوادهها، مادران و کودکان برگزار شد، نیروهای عملیاتی هلالاحمر با هدف افزایش ضریب ایمنی و تأمین سلامت شرکتکنندگان در نقاط مختلف مصلی مستقر و آماده ارائه خدمات امدادی شدند.
بر اساس این گزارش، تیمهای امدادی شامل امدادگران، نجاتگران و داوطلبان آموزشدیده جمعیت هلالاحمر با تجهیزات کامل کمکهای اولیه، بهصورت آمادهباش در محل حضور داشته و در صورت بروز نیاز، خدمات لازم را به شرکتکنندگان ارائه کردند.
این پوشش امدادی در راستای مأموریتهای بشردوستانه جمعیت هلالاحمر و با هدف تأمین آرامش خاطر و سلامت عزاداران و شرکتکنندگان در مراسمهای مذهبی و فرهنگی اجرا شد و تا پایان این آیین ادامه داشت.
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