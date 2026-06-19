به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره،‌ وزارت امور خارجه پاکستان از گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه این کشور با همتای ایرانی درباره تازه ترین تحولات مربوط به تفاهم‌نامه اسلام آباد بین تهران و واشنگتن خبر داد.

بر اساس بیانیه این وزارتخانه،‌ اسحاق دار و عباس عراقچی در این گفتگوی تلفنی نگرانی خود را در مورد نقض آتش بس توسط اسرائیل در لبنان ابراز کردند.

وزیر خارجه پاکستان امضای تفاهم نامه بین ایران و آمریکا را رویدادی تاریخی توصیف کرد و آن را به دولت و ملت ایران تبریک گفت.

وی ابراز امیدواری کرد که این روند به آٰرامی پیش رود و نتایج مثبتی داشته باشد.