استاندار گیلان: وحدت مردم و نیروهای مسلح ایران را بیمه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس شامگاه جمعه در نخستین سالگرد شهادت مدافع وطن شهید مصطفی شیرین‌پور که در بقعه شیخ زاهد گیلانی روستای سیاهورود آلیان از توابع شهرستان فومن برگزار شد، با تسلیت ایام محرم، به تحلیل فلسفه قیام عاشورا و نقش آن در پیروزی‌های انقلاب اسلامی پرداخت و با اشاره به ابعاد مختلف واقعه عاشورا، اظهار داشت: عاشورا را نباید فقط به آفتاب سوزان و تشنگی و پیاده‌روی از مکه تا کربلا محدود کرد؛ عاشورا حماسه بصیرت، آگاهی و نهی از منکر برای حاکمان است.

استاندار گیلان افزود: امام حسین(ع) در برابر یزید که ارکان دین را به انحراف کشیده بود، ایستاد و فلسفه قیامش، امر به معروف و نهی از منکر برای حاکمان بود تا اصول را رعایت کنند.

وی ادامه داد: اگر از منظر شهید مطهری به قضیه نگاه کنیم، عاشورا یک حماسه شور و شعور، یک چراغ و یک راهبرد برای کل تاریخ است. امام حسین(ع) با ۷۲ یار در مقابل چند هزار نفر ایستاد و این شکست ظاهری، امروز پس از ۱۳۸۷ سال به پیروزی ماندگار تبدیل شده است.

الهام‌بخشی عاشورا در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

حق‌شناس با اشاره به تأثیرپذیری امام خمینی(ره) از فرهنگ عاشورا، تصریح کرد: جمله کلیدی و طلایی امام(ره) که ما به تکلیف عمل می‌کنیم، کاری به نتیجه نداریم، برخاسته از بعثت عاشوراست. این نگاه، رمز پیروزی انقلاب اسلامی و ایستادگی ۸ ساله در دفاع مقدس در برابر اکثریت استکبار جهانی بود.

استاندار گیلان با اشاره به جنگ اخیر و حضور ۱۱۴ روزه مردم در صحنه، گفت: در جنگ ۱۲ روزه و سپس جنگ رمضان، ایران به‌عنوان یک اقلیت در مقابل اکثریت دنیای کفر ایستاد. آمریکا با ۲۰ درصد ثروت جهان و حمایت کشورهای منطقه و رژیم صهیونیستی، ۲۳ هزار نقطه از ایران را بمباران کرد؛ اما مردم و مسئولان نه تنها میدان را خالی نکردند، بلکه با وحدت و ایستادگی، دشمن را به استیصال واداشتند.

وی تأکید کرد: امروز ایران جدیدی در حال تولد است؛ ایرانی که هیچ‌کس جرأت نگاه به آن را ندارد. این استقلال و اقتدار هزینه دارد و شهدای والامقامی مانند شهید مصطفی شیرین‌پور، این هزینه را پرداختند.

تحلیل تفاهمنامه؛ حفظ مولفه‌های قدرت

حق‌شناس با اشاره به بیانیه ۱۴ ماده‌ای تفاهمنامه، خاطرنشان کرد: در این تفاهمنامه که با پیش‌شرط‌های رهبری و تأیید شورای عالی امنیت ملی انجام شد، هیچ‌گونه محدودیتی در حوزه موشکی، پهپاد و غنی‌سازی نداریم؛ بلکه مولفه‌های قدرت ایران حفظ شده است. یکی از بندهای این تفاهمنامه، جبران خسارت حداقل ۳۰۰ میلیارد دلاری توسط آمریکاست که در جنگ ۸ ساله قطعنامه ۵۹۸ نیز این موضوع به فراموشی سپرده نشده است.

وی افزود: این تفاهمنامه با وجود مخالفت‌های رژیم صهیونیستی و برخی جریانات، نشان‌دهنده قدرت چانه‌زنی تیم مذاکره‌کننده است و رهبر معظم انقلاب با اعتماد به شورای امنیت ملی، این مسیر را تأیید کردند.

وحدت و همبستگی؛ رمز بیمه شدن ایران

استاندار گیلان در پایان با تجلیل از پدران و مادران شهدا و مردم مقاوم ایران، گفت: امروز همبستگی مردم و نیروهای مسلح زیر یک پرچم و یک جغرافیا به نام ایران، سرمایه بزرگی برای کشور خرج کرده و این وحدت، ایران را برای ده‌ها سال بیمه خواهد کرد قراین و شواهد نشان می‌دهد که ایران جدیدی در حال تولد است و آینده‌ای بهتر از گذشته در انتظار ماست.