همایش "بصیرت و جهاد علمی" در دانشگاه گیلان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول تربیت و آموزش بسیج سپاه قدس گیلان با بیان اینکه پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی (ره) و با بهره گیری از حماسه و عبرت های عاشورایی بوده است، افزورد: بسیج هم در امتداد قیام عاشورا شکل گرفته و با شاخصه های ولایت مداری، تکلیف مداری، حضور به موقع در مقابل تهاجمات فرهنگی سیاسی در کنار انقلاب عمل خواهد کرد.

محمد حسن زاده فومنی افزود: ملت ایران اسلامی با درس گرفتن از مکتب عاشورا توانستند رژیم ستم شاهی را از صفحه روزگار محو و اسلام را در ایران حاکم کند.

وی اظهارداشت: کشورهای منطقه امروز با درس گرفتن از انقلاب اسلامی ایران به این بیداری رسیدند و علیه ظالمان، تاریکی‌ ها و نادانی ‌ها قیام کردند.

مسئول تربیت و آموزش بسیج سپاه قدس گیلان ادامه داد: دشمنان همواره به دنبال نابود کردن ایران اسلامی هستند اما خداوند با این انقلاب و این ملت اسلامی و همواره یاریگر و مددرسان آنهاست.

مسئول پژوهشی ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر کشور با اعلام اینکه یکی از کارآمدترین و نوترین اعمال برای اصلاح رفتار اجتماعی فریضه امر به معروف و نهی از منکر است، متذکر شد: در بین گروه های اجتماعی، اساتید با توجه به جایگاه های علمی و اجتماعی بیشترین تاثیر را بر روی مخاطبان جوان دانشگاهی که آینده سازان نظام هستند را دارند.

حجت الاسلام محمد حسین توانایی در ادامه برخی از مولفه های امر به معروف و نهی از منکر را تبلیغات، تکریم، تذکر، تکرار، تاثیر و تشکر برشمردند و برخی از آسیب های آن را تردید، ترس، تکبر، توهین، تهدید و در نهایت تعرض مطرح کرد.