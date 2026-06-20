شعله قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت راهبردی اسب‌های بومی به‌عنوان بخشی از میراث ژنتیکی کشور اظهار کرد: این پژوهش‌ها با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین ژنومیک و بیوتکنولوژی، بر شناسایی تنوع ژنتیکی، بررسی ساختار جمعیت‌ها و عوامل مؤثر بر صفات مهم تولیدی، عملکردی و ظاهری اسب‌های کشور متمرکز است.

رئیس بخش بیوتکنولوژی مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور افزود: نتایج این مطالعات زمینه ایجاد بانک‌های اطلاعاتی ژنتیکی معتبر، توسعه نظام‌های هویت‌بخشی و ردیابی ژنتیکی و افزایش دقت برنامه‌های اصلاح نژادی را فراهم خواهد کرد و نقش مهمی در حفظ تنوع ژنتیکی و مدیریت پایدار جمعیت‌های اسب ایفا می‌کند.

وی کاهش تنوع ژنتیکی، خطر همخونی و نبود پایگاه جامع اطلاعات ژنتیکی را از مهم‌ترین چالش‌های موجود برشمرد و گفت: برای رفع این مشکلات، ایجاد بانک زیستی متمرکز، توسعه زیرساخت‌های ملی اطلاعات ژنتیکی، بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و گسترش همکاری با بهره‌برداران و نهادهای مرتبط در دستور کار قرار دارد.

به گفته وی، اجرای این پژوهش‌ها علاوه بر صیانت از ذخایر ارزشمند ژنتیکی کشور، به توسعه دانش‌بنیان صنعت اسب‌داری، ارتقای بهره‌وری، تقویت مرجعیت علمی کشور در حوزه ژنومیک دام و گسترش همکاری‌های پژوهشی در سطح منطقه و بین‌المللی کمک خواهد کرد.