  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۵

با ثبت دو رکورد ملی؛

ملی‌پوش شنا ایران در مسابقات ایتالیا صاحب ۲ مدال طلا شد

ملی‌پوش شنا ایران در مسابقات ایتالیا صاحب ۲ مدال طلا شد

امیر مطاعی ملی‌پوش و لژیونر شنای ایران، در رقابت‌های بین‌المللی TVN ایتالیا با کسب دو مدال طلا در مواد ۵۰ و ۲۰۰ متر قورباغه، دو رکورد ملی را نیز به نام خود ثبت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان روز دوم رقابت‌های بین‌المللی TVN ایتالیا، امیر مطاعی، ملی‌پوش و لژیونر ایرانی باشگاه الیت، با عملکردی موفق دو مدال طلای این مسابقات را از آن خود کرد.

مطاعی در مواد ۵۰ و ۲۰۰ متر قورباغه با کسب رتبه نخست مرحله مقدماتی، راهی فینال شد و در هر دو ماده نیز با قرار گرفتن در جایگاه نخست، عنوان قهرمانی را به دست آورد.

وی در ۵۰ متر قورباغه با ثبت زمان ۲۷.۷۴ ثانیه، رکورد ملی ایران را ارتقا داد. مطاعی همچنین در ۲۰۰ متر قورباغه با ثبت زمان ۲:۱۵.۳۳، رکورد ملی این ماده را نیز به نام خود ثبت کرد.

کد مطلب 6865502

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها