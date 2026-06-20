به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان روز دوم رقابتهای بینالمللی TVN ایتالیا، امیر مطاعی، ملیپوش و لژیونر ایرانی باشگاه الیت، با عملکردی موفق دو مدال طلای این مسابقات را از آن خود کرد.
مطاعی در مواد ۵۰ و ۲۰۰ متر قورباغه با کسب رتبه نخست مرحله مقدماتی، راهی فینال شد و در هر دو ماده نیز با قرار گرفتن در جایگاه نخست، عنوان قهرمانی را به دست آورد.
وی در ۵۰ متر قورباغه با ثبت زمان ۲۷.۷۴ ثانیه، رکورد ملی ایران را ارتقا داد. مطاعی همچنین در ۲۰۰ متر قورباغه با ثبت زمان ۲:۱۵.۳۳، رکورد ملی این ماده را نیز به نام خود ثبت کرد.
امیر مطاعی ملیپوش و لژیونر شنای ایران، در رقابتهای بینالمللی TVN ایتالیا با کسب دو مدال طلا در مواد ۵۰ و ۲۰۰ متر قورباغه، دو رکورد ملی را نیز به نام خود ثبت کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان روز دوم رقابتهای بینالمللی TVN ایتالیا، امیر مطاعی، ملیپوش و لژیونر ایرانی باشگاه الیت، با عملکردی موفق دو مدال طلای این مسابقات را از آن خود کرد.
کد مطلب 6865502
نظر شما