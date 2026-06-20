پویش «جان نو» برای احیای بیمارستان سوانح سوختگی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری «پویش جان نو»، با هدف بازسازی و احیای بیمارستان سوانح و سوختگی شهید مطهری (آسیبدیده در وقایع اخیر) برگزار شد.
سعید جعفری، مسئول امور خیرین دانشگاه علوم پزشکی ایران در مراسم معرفی پویش «جان نو» با تأکید بر اهمیت مشارکتهای مردمی در حوزه درمان سوختگی، گفت: بخش سوختگی از جمله حوزههایی است که عمدتاً بر دوش نظام سلامت دولتی قرار دارد و برخلاف بسیاری از بخشهای درمانی، حضور خیرین و مشارکتهای اجتماعی در آن کمتر بوده است.
وی با اشاره به برگزاری این برنامه با حضور ده مردهای از بیمارستان شهید مطهری اظهار کرد: بانی اصلی این حرکت، مجموعههای مردمنهاد و غیر دولتی هستند و دانشگاه علوم پزشکی ایران در این مسیر نقش همراهی و میزبانی را بر عهده دارد.
جعفری افزود: هدف از اجرای پویش «جان نو» جلب توجه افکار عمومی، جامعه و فعالان اقتصادی به ضرورت حمایت از حوزه درمان سوختگی و فراهم کردن زمینه مشارکت برای بازسازی و تجهیز مراکز درمانی این حوزه است.
مسئول امور خیرین دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به آسیبهای واردشده به بیمارستان شهید مطهری در جریان جنگ اخیر تصریح کرد: با وجود تدابیر انجامشده و جلوگیری از بروز خسارات جانی، این بیمارستان آسیبهای فیزیکی قابل توجهی دید و از چرخه اصلی ارائه خدمات درمانی خارج شد؛ هرچند خدمات درمانی آن در محل دیگری ادامه دارد.
وی ادامه داد: امروز حدود سه ماه پس از این اتفاق، گردهم آمدهایم تا با کمک رسانهها، تصاویر، گزارشها و روایتهای مستند، اهمیت بازسازی این مرکز درمانی و نیازهای حوزه سوختگی را به جامعه منتقل کنیم و زمینه حضور جدیتر مردم، خیرین و بنگاههای اقتصادی را فراهم آوریم.
جعفری همچنین از روند تکمیل بیمارستان حضرت بابالحوائج در غرب تهران خبر داد و گفت: این مرکز درمانی مراحل پایانی ساخت را طی میکند و بهزودی در حوزه درمان سوختگی وارد چرخه خدمترسانی خواهد شد.
وی ادامه داد: پویش «جان نو» با همراهی رسانهها و مشارکت دغدغهمندان اجتماعی بتواند توجه بیشتری را به نیازهای بیماران سوختگی جلب کند و با حمایتهای مردمی، روند احیای بیمارستان شهید مطهری و تجهیز مراکز درمانی مرتبط با سرعت بیشتری انجام شود.
در ادامه؛ مصطفی ده مرده ای رئیس بیمارستان شهید مطهری با تأکید بر ضرورت حمایت گسترده مردم، خیرین و رسانهها از حوزه درمان سوختگی، گفت: سوختگی یکی از مظلومترین حوزههای درمانی است که سالها با مشکلات متعدد روبهرو بوده و امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند مشارکت اجتماعی است.
وی در مراسم معرفی پویش «جان نو» ضمن تسلیت ایام و قدردانی از حضور حاضران اظهار کرد: چند روز پیش دوستی از من خواست متنی درباره روزهای گذشته بنویسم و عنوانی که برای آن انتخاب کردم «همین که زندهایم خوب است» بود؛ چراکه در این مدت با حوادث و مصیبتهای مختلفی از جمله جنگ ۱۲ روزه و اتفاقات بعد از آن مواجه شدیم، اما زنده ماندن فرصتی برای دوباره ساختن و جبران است.
رئیس بیمارستان شهید مطهری با اشاره به مظلومیت بیماران سوختگی افزود: بسیاری از مردم و حتی خیرین تصور میکنند درمان سوختگی صرفاً وظیفه دولت است، در حالی که هزینههای این حوزه بسیار سنگین است و دولت به تنهایی توان پاسخگویی به همه نیازها را ندارد.
دهمردهای با بیان اینکه تنها مرکز اصلی درمان سوختگی تهران بیمارستان شهید مطهری است، گفت: این بیمارستان که حدود ۵۲ سال قبل افتتاح شده، امروز حدود ۱۰۰ تخت فعال دارد و با داشتن ۱۳ تا ۱۴ تخت مراقبت ویژه، پذیرای بدحالترین بیماران سوختگی از سراسر کشور است.
وی ادامه داد: درمان بیماران سوختگی هزینههای بسیار بالایی دارد و حتی برخی بیماران برای تأمین هزینههای ساده درمانی نیز با مشکل مواجه هستند و در بسیاری از موارد این خیرین هستند که به کمک بیماران میآیند.
رئیس بیمارستان شهید مطهری با اشاره به ظرفیتهای این مرکز گفت: این بیمارستان دارای چهار اتاق عمل سوختگی، دو اتاق عمل ترمیمی، پنج بخش بالینی و درمانگاه تخصصی است که در جریان اتفاقات اخیر حدود ۶۰ درصد آسیب دیده است.
وی درباره شرایط بیمارستان در زمان حملات اخیر توضیح داد: در جنگ ۱۲ روزه، بیمارستان شهید مطهری در روزهای ابتدایی آسیب دید و پس از آن خدمات درمانی به بیمارستان حضرت فاطمه منتقل شد. در جریان حملات بعدی نیز با توجه به شرایط، تصمیم به تخلیه بیمارستان گرفته شد تا جان بیماران و همراهان حفظ شود.
دهمردهای افزود: اگر بیمارستان تخلیه نمیشد، با توجه به حضور بیماران بدحال، همراهان و مواد قابل اشتعال در محیط بیمارستان، احتمال وقوع حادثهای بسیار بزرگ وجود داشت. بیماران بخش مراقبتهای ویژه افرادی بودند که امکان دفاع از خود نداشتند و هر حادثهای میتوانست جان بسیاری را تهدید کند.
وی با اشاره به خدمات ارائهشده پس از انتقال بیماران گفت: در بیمارستان حضرت فاطمه، ۲۲۱بیمار اورژانسی، ۴۰۹۶ بیمار درمانگاهی و ۵۳۰ بیمار بستری پذیرش شدند و ۷۴۵ عمل جراحی انجام شد. این اعداد در ظاهر ساده هستند اما در عمل، انتقال یک بیمارستان و ادامه ارائه خدمات در شرایط بحرانی بسیار دشوار است.
رئیس بیمارستان شهید مطهری همچنین درباره بیمارستان حضرت بابالحوائج گفت: این بیمارستان یکی از مدرنترین مراکز سوختگی در منطقه خاورمیانه است که با استانداردهای اروپایی طراحی شده و حدود ۲۰ سال است مراحل ساخت آن ادامه دارد. تکمیل و تجهیز این مرکز نیازمند حمایت جدی است و میتواند یک اقدام ماندگار برای سالهای آینده باشد.
وی تأکید کرد: دولت گامهایی برای این حوزه برداشته اما به تنهایی نمیتواند همه هزینهها را تأمین کند و مشارکت مردم و خیرین برای تکمیل این پروژه و بازگشت بیمارستان شهید مطهری به چرخه خدمت ضروری است.
دهمردهای با اشاره به اهمیت پویش «جان نو» گفت: از رسانهها درخواست دارم مشکلات حوزه سوختگی را به جامعه معرفی کنند. اگر اطلاعرسانی درست انجام شود، مردم متوجه خواهند شد که بیماران سوختگی با چه مشکلاتی روبهرو هستند و چه حمایتی نیاز دارند.
وی خاطرنشان کرد: پزشکان، پرستاران و کارکنان حوزه سوختگی با وجود سختیهای فراوان، این مسیر را با علاقه و احساس مسئولیت ادامه میدهند، اما حمایت اجتماعی همه مردم ایران برای تقویت این حوزه ضروری است و رسانهها نقش مهمی در این مسیر دارند.
در ادامه این نشست خبری، مریم زارع، مدیر مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی تهران، با تأکید بر اهمیت حمایت از بیمارستان شهید مطهری و حوزه درمان سوختگی، گفت: اتاق بازرگانی تهران به عنوان نماینده بخش خصوصی، در کنار پویش «جان نو» قرار گرفته تا با همراهی فعالان اقتصادی، از یکی از زیرساختهای مهم سلامت کشور حمایت شود.
وی اظهار کرد: اتاق بازرگانی تهران همواره در سالهای گذشته در راستای حمایت از کسبوکارها و فعالان اقتصادی فعالیت کرده و امروز نیز با توجه به آسیبهای مختلفی که جامعه، کسبوکارها و افراد درگیر آن هستند، توجه به حوزه سلامت و سرمایه انسانی را یک ضرورت میداند.
زارع با اشاره به جایگاه بیمارستان شهید مطهری افزود: این بیمارستان به دلیل اینکه یکی از مراکز تخصصی و فوق تخصصی مهم سوختگی در کشور است، اهمیت ویژهای برای جامعه و بهخصوص صنایع و فعالان اقتصادی دارد. بسیاری از حوادث صنعتی، شهری و بحرانهایی که نیازمند مداخلات تخصصی در حوزه سوختگی هستند، به این مرکز ارجاع داده میشوند.
مدیر مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در حال حاضر بخش قابل توجهی از ظرفیت خدمترسانی این بیمارستان به دلیل اتفاقات اخیر تحت تأثیر قرار گرفته و نیازمند بازسازی و تجهیز است.
وی با بیان اینکه توسعه اقتصادی پایدار بدون توجه به سلامت و سرمایه انسانی امکانپذیر نیست، گفت: حضور اتاق تهران در این پویش صرفاً یک اقدام خیرخواهانه نیست، بلکه مشارکتی مسئولانه برای حفظ یکی از زیرساختهای مهم سلامت و افزایش تابآوری کشور است.
زارع تأکید کرد: امیدواریم این حرکت بتواند الگویی موفق از همکاری میان نهادهای مدنی، بنگاههای اقتصادی و تشکلهای فعال در جامعه برای بازسازی و تجهیز بیمارستان شهید مطهری و تکمیل بیمارستان حضرت بابالحوائج باشد.
وی با اشاره به ارتباط مستقیم بخش خصوصی با حوزه سلامت افزود: بسیاری از صنایع و مجموعههای اقتصادی ممکن است در محیطهای کارگاهی و صنعتی با آسیب دیدن نیروی انسانی خود مواجه شوند و به همین دلیل بخش خصوصی علاوه بر نقش اقتصادی، شریک توسعه سلامت و افزایش تابآوری جامعه نیز است.
مدیر مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی تهران در پایان از تمامی فعالان اقتصادی و بنگاههای تهران دعوت کرد به پویش «جان نو» بپیوندند و گفت: اتاق تهران در کنار این حرکت خواهد بود تا با مشارکت جمعی، زمینه روایت دوباره امید، ساختن، همدلی و مسئولیتپذیری برای آینده کشور فراهم شود
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