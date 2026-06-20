آمادگی ناوگان حمل و نقل بوشهر برای اربعین و مراسم تشییع قائد امت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شهابی صبح شنبه در بازدید از پایانه مسافری شهر بوشهر با اشاره به اهمیت مراسم تشییع قائد امت شهید آیت‌الله خامنه‌ای و اربعین اظهار کرد: این دو رویداد از بزرگ‌ترین ماموریت های حمل‌ونقلی کشور و استان است، از این رو هماهنگی همه دستگاه‌های مسئول برای اجرای مطلوب برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در حوزه حمل‌ونقل مورد انتظار است.

شهابی افزود: مراسم تشییع قائد امت و اربعین ۱۴۰۵ در شرایطی برگزار می‌شود که پس از حماسه‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان و همچنین تقدیم شهدا از سوی هموطنان رقم خورده و باید تلاش شود حق این رویدادها به بهترین شکل ادا شود.

وی با اشاره به برگزاری نشست های هماهنگی با انجمن صنفی شرکت های مسافری، مدیران شرکت های حمل و نقل، شهرداری و نمایندگان نیروی انتظامی مستقر در پایانه تاکید کرد: برنامه ریزی ناوگان حمل و نقل برون شهری جهت اعزام هم استانی ها به مراسم تشییع قائد امت براساس شیوه‌نامه اربعین حسینی ۱۴۰۵ انجام شده است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر خاطرنشان کرد: با هم‌افزایی و همکاری کامل همه دستگاههای مرتبط با حمل‌ونقل، زمینه جابجایی مطلوب و ایمن افراد در دو رویداد مهم تشییع قائد امت و اربعین فراهم شود.