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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۰

آمادگی ناوگان حمل و نقل بوشهر برای اربعین و مراسم تشییع قائد امت

آمادگی ناوگان حمل و نقل بوشهر برای اربعین و مراسم تشییع قائد امت

بوشهر- معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر از برنامه ریزی و آمادگی ناوگان برون شهری استان برای جابجایی هم استانی ها در مراسم تشییع قائد امت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شهابی صبح شنبه در بازدید از پایانه مسافری شهر بوشهر با اشاره به اهمیت مراسم تشییع قائد امت شهید آیت‌الله خامنه‌ای و اربعین اظهار کرد: این دو رویداد از بزرگ‌ترین ماموریت های حمل‌ونقلی کشور و استان است، از این رو هماهنگی همه دستگاه‌های مسئول برای اجرای مطلوب برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در حوزه حمل‌ونقل مورد انتظار است.

شهابی افزود: مراسم تشییع قائد امت و اربعین ۱۴۰۵ در شرایطی برگزار می‌شود که پس از حماسه‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان و همچنین تقدیم شهدا از سوی هموطنان رقم خورده و باید تلاش شود حق این رویدادها به بهترین شکل ادا شود.

وی با اشاره به برگزاری نشست های هماهنگی با انجمن صنفی شرکت های مسافری، مدیران شرکت های حمل و نقل، شهرداری و نمایندگان نیروی انتظامی مستقر در پایانه تاکید کرد: برنامه ریزی ناوگان حمل و نقل برون شهری جهت اعزام هم استانی ها به مراسم تشییع قائد امت براساس شیوه‌نامه اربعین حسینی ۱۴۰۵ انجام شده است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر خاطرنشان کرد: با هم‌افزایی و همکاری کامل همه دستگاههای مرتبط با حمل‌ونقل، زمینه جابجایی مطلوب و ایمن افراد در دو رویداد مهم تشییع قائد امت و اربعین فراهم شود.

کد مطلب 6865553

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