آمادگی راهداری استان بوشهر برای اعزام زائران آیین وداع با«قائد امت»

فرزاد رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت برگزاری باشکوه این آیین، اظهار کرد: با هدف تسهیل حضور مردم ولایت‌مدار استان بوشهر در مراسم تشییع شهید آیت الله سیدعلی خامنه ای (رضوان الله تعالی علیه) ، برنامه‌ریزی‌های لازم جهت تأمین ایمنی، ارائه خدمات در مسیرهای رفت و برگشت و مدیریت ناوگان حمل‌ونقل صورت گرفته است تا زائران با آسودگی خاطر در این مراسم حضور یابند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر در خصوص نحوه پشتیبانی از این رویداد افزود: با هماهنگی‌های صورت‌گرفته با شرکت‌های مسافربری استان، بخش بزرگی از ناوگان اتوبوسی برای انتقال زائران اختصاص یافته است.

وی همچنین از هماهنگی با صنایع استان برای بکارگیری ظرفیت ناوگان آنها برای اعزام زائران مراسم قائد امت خبر داد و اظهار داشت: با هدف تقویت ظرفیت جابجایی زائران مراسم قائد امت، ۶۰ دستگاه ناوگان اتوبوسی متعلق به صنایع نفت، گاز و پتروشیمی استان نیز به چرخه حمل‌ونقل این مراسم افزوده شده تا فرآیند اعزام مشتاقان با نظم و کیفیت مطلوب انجام پذیرد.

رستمی در پایان با تأکید بر اینکه خدمات‌رسانی و ارائه خدمات به مسافران و زوار برای شهرهای هدف مراسم تشییع بصورت روزانه و بر اساس برنامه زمان‌بندی تداوم خواهد داشت، خاطرنشان کرد: تمهیدات ترافیکی لازم برای مدیریت ترددها در محورهای مواصلاتی نیز اندیشیده شده است تا زائرانی که از خودروهای شخصی استفاده می‌کنند نیز با کمترین دغدغه راهی محل برگزاری مراسم شوند.