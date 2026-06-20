خطرات تماس مادر باردار با بیمار مبتلا به آبله مرغان

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد یغمایی، با اشاره به اهمیت عفونتهای ویروسی در دوران بارداری، اظهار داشت: اگر خانم بارداری با فرد مبتلا به آبلهمرغان تماس نزدیک داشته باشد، این موضوع باید جدی گرفته شود، زیرا ویروس میتواند در برخی شرایط برای جنین خطرآفرین باشد، اما با اقدام بهموقع میتوان از بسیاری از عوارض پیشگیری کرد.
وی توضیح داد: عامل آبلهمرغان ویروس واریسلا زوستر است و اگر مادر پیش از بارداری به این بیماری مبتلا شده یا واکسن دریافت کرده باشد، معمولاً ایمن است و جای نگرانی جدی وجود ندارد. اما اگر خانم باردار سابقه ابتلا یا واکسیناسیون نداشته باشد و در تماس نزدیک با فرد بیمار قرار گیرد، احتمال انتقال عفونت وجود دارد و باید فوراً ارزیابی پزشکی انجام شود.
به گفته یغمایی، عفونت اولیه آبلهمرغان در بارداری، بهویژه در سهماهه اول و دوم، در موارد نادر میتواند منجر به «سندرم واریسلای مادرزادی» شود؛ وضعیتی که ممکن است با مشکلاتی مانند اختلالات پوستی، ناهنجاریهای اندامها یا مشکلات عصبی در جنین همراه باشد. همچنین اگر مادر در روزهای پایانی بارداری، بهخصوص پنج روز قبل تا دو روز بعد از زایمان، دچار بیماری شود، نوزاد ممکن است به «واریسلای نوزادی» مبتلا شود که میتواند شدید باشد و نیاز به مراقبت ویژه دارد.
وی تأکید کرد: نخستین اقدام پس از تماس، انجام آزمایش خون برای بررسی ایمنی مادر نسبت به ویروس است. اگر مشخص شود که مادر ایمنی ندارد، در بسیاری از موارد میتوان با تزریق ایمونوگلوبولین اختصاصی ضد واریسلا طی ۷۲ تا ۹۶ ساعت نخست پس از تماس، خطر بروز بیماری شدید را کاهش داد. در صورت بروز علائم، درمان ضدویروسی مانند آسیکلوویر نیز با نظر پزشک میتواند تجویز شود.
یغمایی خاطرنشان کرد که اغلب زنان در سنین کودکی به آبلهمرغان مبتلا شدهاند و ایمن هستند، اما اطمینان از وضعیت ایمنی پیش از بارداری اقدامی هوشمندانه است. وی توصیه کرد زنانی که قصد بارداری دارند و مطمئن نیستند قبلاً به آبلهمرغان مبتلا شدهاند، پیش از بارداری با انجام آزمایش یا واکسیناسیون، وضعیت خود را مشخص کنند، زیرا واکسن در دوران بارداری قابل تزریق نیست و باید پیش از اقدام به بارداری انجام شود.
مدیر مرکز فوقتخصصی درمان ناباروری ابنسینا در پایان تأکید کرد: تماس با فرد مبتلا به آبلهمرغان در بارداری به معنای بروز قطعی مشکل برای جنین نیست، اما بیتوجهی به آن میتواند پرخطر باشد. مراجعه سریع به پزشک، ارزیابی دقیق و مداخله بهموقع، مهمترین راهکار برای حفظ سلامت مادر و جنین است.
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