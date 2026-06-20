  1. استانها
  2. بوشهر
۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۲۰

زارع: اتاق وضعیت اجتماعی در بوشهر راه اندازی می شود

زارع: اتاق وضعیت اجتماعی در بوشهر راه اندازی می شود

بوشهر- استاندار بوشهر از راه‌اندازی اتاق وضعیت اجتماعی در بوشهر برای مدیریت آسیب‌های اجتماعی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست شورای معاونین استانداری بوشهر با تسلیت ایام محرم بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژه‌های عمرانی و طرح‌های اقتصادی استان تأکید کرد و اظهار داشت: باید با برنامه‌ریزی دقیق، زمینه بهره‌برداری از پروژه‌ها و طرح‌های اقتصادی با پیشرفت فیزیکی بالا برای هفته دولت فراهم شود.

وی همچنین بر لزوم تسریع در بارگذاری اطلاعات پروژه‌های عمرانی و طرح های اقتصادی در دو سامانه منتاک و منپاک تأکید کرد و آن را اقدامی مهم در راستای نظارت و مدیریت بهتر پروژه‌ها و طرح ها دانست.

استاندار بوشهر با بیان اینکه مردم شایسته دریافت بهترین خدمات هستند، بر ضرورت تکریم مردم و تلاش برای جلب رضایتمندی آنان تأکید کرد و افزود: دستگاه‌های اجرایی باید با پاسخگویی مناسب و خدمات‌رسانی شایسته، در راستای ارتقای سطح اعتماد عمومی و رضایتمندی مردم تلاش کنند.

زارع خاطرنشان کرد: برای افزایش اعتماد عمومی لازم است اقدامات ترکیبی و تلفیقی در دستور کار قرار گیرد که از جمله آن می‌توان به استفاده از ظرفیت نخبگان و سازمان‌های مردم‌نهاد در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، نظارت میدانی بر تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها، تلاش بیشتر برای تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی و همچنین انجام اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از قطعی آب و برق اشاره کرد.

وی در ادامه ضمن موافقت با پیشنهاد معاون سیاسی استاندار، از راه‌اندازی اتاق وضعیت اجتماعی در استانداری بوشهر خبر داد و گفت: این اتاق با هدف بهره‌گیری از نظرات و دیدگاه‌های نخبگان و صاحب‌نظران برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی راه‌اندازی می‌شود.

کد مطلب 6866182

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها