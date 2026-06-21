تبریز در شب هفتم محرم میزبان عزاداران حسینی است

احمد جلیلپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سابقه برگزاری این مراسم اظهار کرد: اجتماع عزاداران حسینی در سالهای اخیر به یکی از جلوههای شاخص ارادت مردم تبریز به سیدالشهدا (ع) تبدیل شده و هر سال با استقبال گسترده شهروندان برگزار میشود.
وی افزود: تجربه موفق دورههای گذشته و استقبال چشمگیر مردم و هیئتهای مذهبی، زمینهساز تداوم این آیین معنوی در سال جاری شده است تا بار دیگر جلوهای از شور و شعور حسینی در سطح شهر به نمایش گذاشته شود.
دبیر برگزاری این مراسم با بیان اینکه اجتماع بزرگ عزاداران حسینی روز دوشنبه، هفتم محرم و همزمان با نخستین روز تیرماه برگزار میشود، گفت: این برنامه از ساعت ۱۷ آغاز خواهد شد و عزاداران در مسیر میدان ساعت تا چهارراه شهید بهشتی به سوگواری برای حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش خواهند پرداخت.
وی با اشاره به برنامههای پیشبینیشده برای این مراسم خاطرنشان کرد: هیئتهای مذهبی و دستههای عزاداری تبریز در قالب آیینهای سنتی همچون سینهزنی، زنجیرزنی و شاهحسینگویان در این اجتماع حضور خواهند یافت و فضای شهر را آکنده از شور حسینی خواهند کرد.
جلیلپور همچنین حضور خادمان و دلدادگان اهلبیت (ع) و نمایش جلوههای عشق و ارادت به نهضت عاشورا را از بخشهای برجسته این مراسم عنوان کرد و افزود: این اجتماع فرصتی برای تجدید میثاق عزاداران با آرمانهای قیام حسینی و ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و آزادگی است.
وی در پایان از عموم شهروندان، هیئتهای مذهبی، مداحان، ذاکران اهلبیت (ع)، دستههای عزاداری و شاهحسینگویان محلات مختلف تبریز دعوت کرد تا با حضور گسترده خود در این آیین معنوی، در برگزاری باشکوه یکی از بزرگترین اجتماعات مذهبی شهر سهیم باشند.
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