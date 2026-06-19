به گزارش خبرنگار، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تبریز با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، تقوا را مهم‌ترین عامل هدایت انسان و تشخیص حق از باطل دانست و اظهار کرد: تقوای الهی ضمن اصلاح باورها، اخلاق و رفتار انسان، او را از تاریکی‌های گناه و انحراف نجات می‌دهد و زمینه‌ساز سعادت دنیا و آخرت می‌شود.

وی با تسلیت ایام عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، به تبیین جایگاه والای نهضت عاشورا پرداخت و گفت: عظمت شخصیت امام حسین (ع) به اندازه‌ای است که هیچ سخنی قادر به بیان کامل آن نیست. آن حضرت چراغ هدایت و کشتی نجات بشریت هستند و نام مبارکشان پس از نام خداوند و پیامبران الهی، بیشترین دلدادگان را در سراسر جهان به خود اختصاص داده است.

اشک بر سیدالشهدا (ع)؛ عامل حفظ دین و بیداری امت‌ها

امام جمعه تبریز با اشاره به روایات اهل‌بیت (ع) درباره فضیلت گریه بر سیدالشهدا (ع) افزود: در معارف اسلامی برای بسیاری از اعمال عبادی و معنوی پاداش‌های بزرگی بیان شده است، اما جایگاهی که برای اشک بر مصائب امام حسین (ع) ذکر شده، بی‌نظیر است. این اشک‌ها نشانه تحول درونی، توبه واقعی و پیوند قلبی با مکتب عاشورا است.

وی با بیان اینکه گریه حقیقی نتیجه تأثر قلب و دگرگونی روح انسان است، خاطرنشان کرد: اشک بر امام حسین (ع) تنها یک واکنش احساسی نیست، بلکه نشانه انقلاب قلبی و بازگشت انسان به مسیر الهی است و گناه و قساوت قلب از مهم‌ترین موانع جاری شدن این اشک‌های معنوی به شمار می‌رود.

مطهری‌اصل در ادامه با اشاره به دیدگاه رهبرشهید درباره فلسفه عزاداری‌های حسینی گفت: قائد امت و رهبرشهید بارها تأکید کرده‌اند: گریه بر امام حسین (ع) یک حرکت سیاسی و اجتماعی است؛ گریه‌ای که در طول تاریخ موجب حفظ اسلام ناب محمدی (ص)، تداوم روحیه جهاد و مقاومت و ایستادگی در برابر مستکبران شده است.

محرم؛ معجزه ۱۴۰۰ ساله وحدت و همدلی ملت‌ها

وی افزود: مجالس عزاداری حسینی طی قرن‌ها بزرگ‌ترین عامل انسجام و همبستگی جامعه اسلامی بوده و امروز نیز عاشورا و محرم محور وحدت و همدلی ملت‌ها محسوب می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی با اشاره به جلوه‌های وحدت‌آفرین نهضت حسینی تصریح کرد: اگر امروز شاهد همدلی و انسجام مردم در مقاطع مختلف هستیم، باید بدانیم که این معجزه در مکتب امام حسین (ع) بیش از ۱۴ قرن است که استمرار دارد. در مجالس عزاداری حسینی، افراد با سلایق و دیدگاه‌های مختلف در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و زیر پرچم سیدالشهدا (ع) به وحدت می‌رسند.

وی ادامه داد: جاذبه نهضت عاشورا محدود به شیعیان نیست و امروز پیروان ادیان و مذاهب مختلف نیز به شخصیت و قیام امام حسین (ع) احترام می‌گذارند؛ این همان حقیقتی است که پیامبر اکرم (ص) در تعبیر «حسین منی و انا من حسین» به آن اشاره فرموده‌اند.

مطهری‌اصل اشک بر امام حسین (ع) را اعلام موضع در جبهه حق دانست و گفت: عزاداری حسینی به معنای ایستادگی در برابر ظلم و دفاع از عدالت است و پیروان مکتب عاشورا با این اشک‌ها وفاداری خود را به آرمان‌های الهی و مبارزه با ستمگران اعلام می‌کنند.

وی همچنین با تأکید بر مسئولیت خطیر علما، خطبا و مداحان در هدایت مجالس عزاداری اظهار کرد: این محافل باید در مسیر تقویت ایمان، بصیرت، حمایت از مظلومان و مقابله با مستکبران هدایت شوند و خروجی آن تربیت انسان‌های مؤمن، انقلابی و عدالت‌خواه باشد.

امام جمعه تبریز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت توجه به اقشار کم‌برخوردار جامعه، خواستار تداوم رزمایش مواسات و کمک‌های مؤمنانه شد و گفت: مساجد، خیران و نهادهای مردمی باید همچنان حمایت از خانواده‌های نیازمند را در اولویت قرار دهند و اجازه ندهند مشکلات معیشتی این قشر افزایش یابد.

اقتصاد مقاومتی و حمایت از معیشت مردم؛ مطالبه جدی از مسئولان

وی با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، رهنمودهای ایشان را راهگشای مسائل کشور دانست و افزود: فرمایشات رهبر انقلاب در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد، معیشت، وحدت ملی و مسائل راهبردی کشور، نقشه راه روشنی برای مسئولان و آحاد جامعه ترسیم کرده است.

مطهری‌اصل با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی تصریح کرد: نباید اجازه داد برخی اظهارنظرها و فضاسازی‌ها موجب خدشه‌دار شدن وحدت جامعه شود. همه جریان‌ها و سلایق سیاسی باید در چارچوب منافع ملی و تحت هدایت رهبر معظم انقلاب حرکت کنند.

وی همچنین از تلاش‌های مسئولان کشور در پیگیری حقوق ملت ایران قدردانی کرد و گفت: مسئولان با نیت خدمت و دفاع از منافع مردم در حال فعالیت هستند و لازم است همه آحاد جامعه ضمن حمایت از آنان، برای موفقیت خادمان نظام اسلامی دعا کنند.

امام جمعه تبریز در ادامه با توصیه به صرفه‌جویی در مصرف انرژی و مدیریت منابع، از مردم خواست در مصرف برق، سوخت و سایر امکانات عمومی دقت بیشتری داشته باشند تا از بروز مشکلات در بخش تولید و صنعت جلوگیری شود.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: بهبود معیشت مردم، کنترل بازار و نظارت بر قیمت کالاهای اساسی باید در اولویت مسئولان قرار گیرد و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی با جدیت بیشتری در این زمینه عمل کنند.

مطهری‌اصل با گرامیداشت هفته قوه قضائیه، برای خدمتگزاران دستگاه عدالت آرزوی توفیق کرد و گفت: تحقق عدالت اجتماعی، حمایت از حقوق مردم و مقابله با فساد از مهم‌ترین مطالبات جامعه است و همه مسئولان باید در این مسیر اهتمام ویژه داشته باشند.