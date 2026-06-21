به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه روز یکشنبه در مراسم سالروز شهادت استاد شهید مصطفی چمران و سالروز تأسیس سازمان بسیج اساتید که در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، با تشریح ویژگی‌های استاد بسیجی، اظهار داشت: استاد بسیجی دارای بینشی مبتنی بر مبانی معرفتی منظومه انقلاب، علم، ایمان و توحید است و توحید را نه‌تنها در عرصه نظر، بلکه در مقام عمل و رفتار نیز متجلی می‌کند.

وی شهید چمران را نماد یک استاد موحد دانست و افزود: ویژگی دوم استاد بسیجی، جهادگری به‌ویژه در میدان جنگ شناختی است و استادان باید نقش و سهم خود را در حوزه‌های مختلف از جمله علم و فناوری دفاعی و عرصه جنگ شناختی ایفا کنند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، مشارکت در حکمرانی را سومین ویژگی استاد بسیجی برشمرد و گفت: کشور در حوزه‌های مختلف از جمله کشاورزی، صنعت، انرژی و علوم انسانی با خلأهای حکمرانی مواجه است و رفع این مشکلات بدون همراهی و پشتیبانی استادان بسیجی امکان‌پذیر نخواهد بود.

خسروپناه با تأکید بر ضرورت همکاری دانشگاهیان با دولت، اظهار داشت: استادان بسیجی باید با تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، بخش‌های مختلف دولت را در حل مسائل کشور یاری کنند.

وی با بیان اینکه کشور همچنان در شرایط جنگی قرار دارد، افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت و انسجام نیاز داریم و هرگونه تفرقه میان مردم، دولت و مسئولان، در مسیر آرمان‌های انقلاب و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب نیست.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به همراهی مردم و تلاش مسئولان در دوران جنگ، گفت: با وجود مشکلاتی در حوزه دارو، غذا و نیازهای اولیه، مسئولان به‌صورت شبانه‌روزی برای رفع کمبودها تلاش کردند و این اقدامات نتیجه وحدت، انسجام و روحیه جهادی بود.

خسروپناه تأکید کرد: هرچه وحدت ما بیشتر باشد، نشانه توحید بیشتر است و هرچه تفرقه بیشتر شود، نشانه دوری از این مسیر خواهد بود.

وی در پایان با اشاره به از دست دادن جمعی از فرماندهان و دانشمندان کشور، خاطرنشان کرد: این مسئله مسئولیت سنگین‌تری را بر عهده دانشگاهیان و استادان قرار می‌دهد.