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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵

آشوری: سقف افزایش اجاره‌بها در هرمزگان ۲۵ درصد تعیین شد

آشوری: سقف افزایش اجاره‌بها در هرمزگان ۲۵ درصد تعیین شد

بندرعباس- استاندار هرمزگان با تأکید بر حمایت از مستأجران، از تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها در سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در جلسه شورای مسکن استان هرمزگان، با اشاره به مصوبه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها، اظهار کرد: میزان افزایش اجاره‌بها در سال ۱۴۰۵ در استان هرمزگان ۲۵ درصد تعیین شده است که این مصوبه در راستای حمایت از مستأجران به تصویب رسیده و انتظار می‌رود مالکان و دستگاه‌های متولی در اجرای آن اهتمام لازم را داشته باشند.

وی ضمن قدردانی از مجموعه بانک‌ها و اعضای شورای مسکن در پیشبرد طرح‌های نهضت ملی مسکن، بر ضرورت آسیب‌شناسی روند ساخت مسکن در استان تأکید کرد و افزود: در سال‌های گذشته اقدامات ارزشمندی در این حوزه انجام شده است، اما همچنان در بخش تأمین مالی با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم.

استاندار هرمزگان تأخیر در پرداخت تسهیلات و همچنین تأمین سهم آورده متقاضیان را از عوامل اصلی کندی اجرای پروژه‌های مسکن دانست و تصریح کرد: باید از تمامی ظرفیت ها برای رفع مشکلات این حوزه استفاده شود و فرآیندهای اجرایی نیز تا حد امکان کوتاه و تسهیل شود.

آشوری همچنین بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی حوزه مولدسازی تأکید کرد و گفت: استفاده از ابزارهای پیش‌بینی شده در قانون می‌تواند بخشی از مشکلات تأمین مالی را برطرف کرده و از توقف یا انسداد پروژه‌های عمرانی جلوگیری کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با هم‌ افزایی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، برای رفع مشکلات مردم به ویژه در حوزه مسکن تلاش کنند.

کد مطلب 6866745

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    نظرات

    • مسعود IR ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
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      همه چیز کور کورانه پیش میرود ۲۵درصد افزایش نسبت به چه مبلغی اگر مالک سال قبل بجای بیست درصد شصت درصد اضافه کرده باشد الان باید ۲۵درصد دیگر به آن شصت درصد اضافه شود یعنی طی دو سال ۸۵درصد اضافه شده است . اجاره باید مبنا داشته باشد قیمت پایه داشته باشد .

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