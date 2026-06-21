حیدر دشتیپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجموعهای از طرحهای ایمنسازی راههای استان ایلام شامل خطکشی محورهای مواصلاتی، نصب نیوجرسی و گاردریل، توسعه روشنایی و نصب تجهیزات ایمنی در حال اجرا است و تمامی این اقدامات پیش از آغاز سفرهای اربعین حسینی به پایان خواهد رسید.
وی افزود: با توجه به قرار گرفتن استان ایلام در مسیر اصلی تردد زائران اربعین و اهمیت مرز بینالمللی مهران به عنوان مهمترین گذرگاه زمینی کشور برای تردد زائران به عراق، برنامهریزی گستردهای برای ارتقای ایمنی راهها در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان ایلام ادامه داد: در قالب این برنامه، عملیات خطکشی بیش از یکهزار کیلومتر از راههای استان آغاز شده و تا پیش از شروع مراسم اربعین تکمیل خواهد شد.
دشتیپور با اشاره به دیگر اقدامات ایمنسازی راهها گفت: نصب ۵/۵ کیلومتر نیوجرسی در نقاط پرحادثه و پرتگاهی و اجرای پنج کیلومتر گاردریل در محورهای مختلف استان با هدف افزایش ایمنی کاربران جادهای در حال انجام است.
وی تأکید کرد: ارتقای ایمنی زیرساختهای جادهای، کاهش حوادث رانندگی و فراهم کردن شرایط مناسب برای تردد زائران از مهمترین اهداف اجرای این طرحها است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان ایلام خاطرنشان کرد: تلاش مجموعه راهداری استان بر این است که تمامی پروژههای پیشبینیشده در موعد مقرر تکمیل و محورهای مواصلاتی برای خدمترسانی مطلوب به زائران اربعین آماده شود.
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