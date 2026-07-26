به گزارش خبرنگار مهر، میثم قدمی صبح یکشنبه در مراسم بهرهبرداری طرحهای راهداری حوزه شهرستان سرخه در ادامه برنامههای توسعه زیرساختهای حملونقل جادهای استان، اظهار کرد: سه پروژه مهم راهداری با مجموع اعتبار ۸۱۳ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
وی ادامه داد: پروژه روشنایی ورودی شرقی شهرستان سرخه، پروژه ایمنسازی ورودی شهر سرخه در کریدور ارتباطی تهران–مشهد و همچنین پروژه روکش آسفالت محور صوفیآباد–بیابانک–سرخه از جمله طرحهایی هستند که پس از تکمیل عملیات اجرایی، به بهرهبرداری رسیدند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان سمنان با اشاره به اهمیت محورهای مواصلاتی شهرستان سرخه در شبکه حملونقل کشور افزود: سرخه به دلیل قرار گرفتن در مسیر کریدور ملی و پرتردد تهران–مشهد، از جایگاه ویژهای در حوزه حملونقل جادهای برخوردار است و ارتقای ایمنی این مسیرها میتواند نقش مهمی در کاهش حوادث رانندگی و افزایش کیفیت سفرهای بینشهری داشته باشد.
قدمی با بیان اینکه تأمین ایمنی کاربران جادهای یکی از اولویتهای اصلی مجموعه راهداری استان است، تصریح کرد: اجرای پروژه روشنایی ورودی شرقی سرخه با هدف افزایش دید رانندگان در ساعات شب، کاهش احتمال وقوع تصادفات و ارتقای ایمنی تردد در این محدوده انجام شده است.
وی همچنین درباره پروژه ایمنسازی ورودی شهر سرخه در کریدور تهران–مشهد توضیح داد: این طرح با هدف ساماندهی تردد خودروها، کاهش نقاط حادثهخیز و ایجاد شرایط ایمنتر برای ورود و خروج وسایل نقلیه به شهر سرخه اجرا شده و میتواند تأثیر قابل توجهی در کاهش مخاطرات ترافیکی این محور داشته باشد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان با اشاره به اجرای عملیات روکش آسفالت محور صوفیآباد–بیابانک–سرخه نیز خاطرنشان کرد: بهسازی و ارتقای کیفیت روسازی این محور علاوه بر افزایش ایمنی تردد، موجب بهبود سطح خدمترسانی به کاربران جادهای، کاهش استهلاک وسایل نقلیه و تسهیل در جابهجایی مسافران و کالا خواهد شد.
قدمی افزود: اجرای این پروژهها حاصل پیگیری مطالبات مردمی، برنامهریزیهای فنی و تلاش مستمر مجموعه راهداری استان برای توسعه زیرساختهای حملونقل جادهای است و بدون شک نقش مؤثری در افزایش رضایتمندی شهروندان و مسافران خواهد داشت.
وی با تأکید بر تداوم اجرای طرحهای عمرانی و ایمنسازی راهها در سطح استان خاطر نشان کرد: توسعه شبکه راههای استان، ارتقای شاخصهای ایمنی و بهبود کیفیت محورهای ارتباطی از مهمترین برنامههای این ادارهکل است و میکوشیم با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، روند اجرای پروژههای زیرساختی با سرعت بیشتری دنبال شود.
قدمی اظهار امیدواری کرد: بهرهبرداری از این طرحها میتواند ضمن افزایش ایمنی تردد در محورهای شهرستان سرخه، زمینه تسهیل سفرهای برونشهری و ارائه خدمات مطلوبتر به کاربران جادهای را فراهم کند.
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