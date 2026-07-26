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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۶

بهره‌برداری از ۳ پروژه راهداری در سرخه؛ ارتقای ایمنی کریدور تهران–مشهد

بهره‌برداری از ۳ پروژه راهداری در سرخه؛ ارتقای ایمنی کریدور تهران–مشهد

سرخه- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان از بهره برداری سه پروژه راهداری حوزه شهرستان سرخه خبر داد و گفت: برای این طرح‌ها ۸۱۳ میلیارد ریال اعتبار صرف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، میثم قدمی صبح یکشنبه در مراسم بهره‌برداری طرح‌های راهداری حوزه شهرستان سرخه در ادامه برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای استان، اظهار کرد: سه پروژه مهم راهداری با مجموع اعتبار ۸۱۳ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

وی ادامه داد: پروژه روشنایی ورودی شرقی شهرستان سرخه، پروژه ایمن‌سازی ورودی شهر سرخه در کریدور ارتباطی تهران–مشهد و همچنین پروژه روکش آسفالت محور صوفی‌آباد–بیابانک–سرخه از جمله طرح‌هایی هستند که پس از تکمیل عملیات اجرایی، به بهره‌برداری رسیدند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان با اشاره به اهمیت محورهای مواصلاتی شهرستان سرخه در شبکه حمل‌ونقل کشور افزود: سرخه به دلیل قرار گرفتن در مسیر کریدور ملی و پرتردد تهران–مشهد، از جایگاه ویژه‌ای در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای برخوردار است و ارتقای ایمنی این مسیرها می‌تواند نقش مهمی در کاهش حوادث رانندگی و افزایش کیفیت سفرهای بین‌شهری داشته باشد.

قدمی با بیان اینکه تأمین ایمنی کاربران جاده‌ای یکی از اولویت‌های اصلی مجموعه راهداری استان است، تصریح کرد: اجرای پروژه روشنایی ورودی شرقی سرخه با هدف افزایش دید رانندگان در ساعات شب، کاهش احتمال وقوع تصادفات و ارتقای ایمنی تردد در این محدوده انجام شده است.

وی همچنین درباره پروژه ایمن‌سازی ورودی شهر سرخه در کریدور تهران–مشهد توضیح داد: این طرح با هدف ساماندهی تردد خودروها، کاهش نقاط حادثه‌خیز و ایجاد شرایط ایمن‌تر برای ورود و خروج وسایل نقلیه به شهر سرخه اجرا شده و می‌تواند تأثیر قابل توجهی در کاهش مخاطرات ترافیکی این محور داشته باشد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان با اشاره به اجرای عملیات روکش آسفالت محور صوفی‌آباد–بیابانک–سرخه نیز خاطرنشان کرد: بهسازی و ارتقای کیفیت روسازی این محور علاوه بر افزایش ایمنی تردد، موجب بهبود سطح خدمت‌رسانی به کاربران جاده‌ای، کاهش استهلاک وسایل نقلیه و تسهیل در جابه‌جایی مسافران و کالا خواهد شد.

قدمی افزود: اجرای این پروژه‌ها حاصل پیگیری مطالبات مردمی، برنامه‌ریزی‌های فنی و تلاش مستمر مجموعه راهداری استان برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای است و بدون شک نقش مؤثری در افزایش رضایتمندی شهروندان و مسافران خواهد داشت.

وی با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های عمرانی و ایمن‌سازی راه‌ها در سطح استان خاطر نشان کرد: توسعه شبکه راه‌های استان، ارتقای شاخص‌های ایمنی و بهبود کیفیت محورهای ارتباطی از مهم‌ترین برنامه‌های این اداره‌کل است و می‌کوشیم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، روند اجرای پروژه‌های زیرساختی با سرعت بیشتری دنبال شود.

قدمی اظهار امیدواری کرد: بهره‌برداری از این طرح‌ها می‌تواند ضمن افزایش ایمنی تردد در محورهای شهرستان سرخه، زمینه تسهیل سفرهای برون‌شهری و ارائه خدمات مطلوب‌تر به کاربران جاده‌ای را فراهم کند.

کد مطلب 6899407

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