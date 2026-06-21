پلمب واحدهای آلاینده تصفیه دوم روغن در قروه با دستور قضایی

فرزاد زندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این واحدها پیش از این به‌دلیل رعایت نکردن الزامات زیست‌محیطی، بی‌توجهی به اخطاریه‌های صادرشده و تداوم آلودگی‌های ایجادشده به مراجع قضایی معرفی شده بودند.

وی افزود: پس از بررسی موضوع و صدور دستور مقام قضایی، عملیات پلمب این واحدها با حضور دستگاه‌های مرتبط از جمله نمایندگان فرمانداری، اداره حفاظت محیط زیست، شبکه بهداشت و درمان، شرکت گاز، دادستانی سریش‌آباد و پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فراجا انجام شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان با اشاره به اهمیت صیانت از سلامت عمومی و محیط زیست تصریح کرد: برخورد با واحدهای آلاینده و فعالیت‌هایی که سلامت شهروندان را تهدید می‌کنند، مطابق قانون و بدون اغماض ادامه خواهد داشت.

زندی تأکید کرد: رعایت الزامات زیست‌محیطی شرط ادامه فعالیت واحدهای صنعتی است و دستگاه‌های مسئول بر عملکرد واحدهای تولیدی و صنعتی استان نظارت مستمر خواهند داشت.