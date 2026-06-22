رتبه علمی ۶ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی ارتقا یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علامه، در دویست و سی و نهمین جلسه هیئت ممیزه دانشگاه علامه طباطبائی که با حضور دکتر شجاع احمدوند، رئیس دانشگاه و سایر اعضا برگزار شد، با ارتقای مرتبه علمی چهار عضو هیئت علمی به مرتبه استادی و دو عضو هیئت علمی به مرتبه دانشیاری موافقت شد.

در این جلسه «دکتر غلامرضا مستعلی پارسا، عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی»، «دکتر غلامعلی چگنی‌زاده، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی»، «دکتر فرزاد غفوری، عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی» و «دکتر غلامعلی کارگر، عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی» به مرتبه استادی و «دکتر زهرا پورآقائی اردکانی، عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی» و «دکتر مهدیه محمدتقی زاده، عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی» به مرتبه دانشیاری ارتقا پیدا کردند.