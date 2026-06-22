فقط ۲۲۰ اتوبوس در سال ۱۴۰۴ به ناوگان کشور اضافه شد؛ زنگ خطر فرسودگی

مهدی قلیزاد، معاون دفتر حملونقل مسافر و مدیر نوسازی سازمان راهداری و حملونقل جادهای در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت واردات اتوبوس و نوسازی ناوگان حملونقل جادهای کشور، از واردات تنها ۷۰ دستگاه اتوبوس در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: متولی واردات اتوبوس و ثبت سفارش، وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
وی افزود: بر اساس مصوبه اربعینی واردات اتوبوس که در سال ۱۴۰۲ به تصویب رسید و در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز تمدید شد، سازمان راهداری و حملونقل جادهای در سال ۱۴۰۴ تعداد هزار و ۸۴۵ دستگاه اتوبوس را برای شرکتهای مختلف حملونقل و بازرگانی تأیید کرد تا وزارت صمت آن را به ثبت سفارش نهایی تبدیل کند و فرآیند واردات انجام شود.
تخصیص ارز، واردات اتوبوس را متوقف کرد
معاون دفتر حملونقل مسافر و مدیر نوسازی سازمان راهداری بیان کرد: با این حال، به دلیل وجود مشکلات مرتبط با تخصیص ارز، این روند بهطور کامل اجرایی نشد و تنها تعداد محدودی از متقاضیان توانستند فرآیند واردات را تکمیل کنند.
وی ادامه داد: در مجموع برای هزار و ۸۴۵ دستگاه اتوبوس ثبت سفارش انجام شد، اما در سال ۱۴۰۴ تنها ۷۰ دستگاه اتوبوس وارد کشور شد که این میزان پاسخگوی نیاز ناوگان حملونقل عمومی جادهای نیست.
میانگین عمر ناوگان اتوبوسی کشور از ۱۶ سال گذشت
قلیزاد با اشاره به وضعیت فرسودگی ناوگان اتوبوسی کشور گفت: در حال حاضر میانگین عمر ناوگان اتوبوسی بینشهری کشور به بیش از ۱۶ سال رسیده است؛ این در حالی است که سن فرسودگی اتوبوسهای بینشهری ۱۵ سال تعیین شده و بخش قابل توجهی از ناوگان موجود در محدوده فرسودگی قرار دارد.
وی یادآور شد: در کنار واردات، تولید داخلی نیز انجام شده است؛ بهطوری که در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۵۱ دستگاه اتوبوس تولید داخل به ناوگان حملونقل کشور اضافه شد.
معاون دفتر حملونقل مسافر و مدیر نوسازی سازمان راهداری عنوان کرد: در مجموع با احتساب اتوبوسهای وارداتی و تولید داخل، حدود ۲۲۰ دستگاه اتوبوس در سال ۱۴۰۴ به ناوگان حملونقل کشور افزوده شده است، اما این تعداد متناسب با میزان فرسودگی و کمبود موجود در ناوگان نیست و نمیتواند نیاز بخش حملونقل مسافری جادهای را تأمین کند.
قلیزاد در پایان خاطرنشان کرد: برای جبران عقبماندگی ایجادشده در حوزه نوسازی ناوگان اتوبوسی، لازم است تعداد اتوبوسهای افزودهشده به ناوگان در طول هر سال به حدود هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار دستگاه برسد تا بتوان بخشی از کمبودهای موجود و روند فرسودگی ناوگان را جبران کرد.
نظر شما