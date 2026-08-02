علت کمبود اتوبوس برای بازگشت زائران اربعین از مرز مهران اعلام شد

مهدی قلی‌زاد، سخنگوی قرارگاه اربعین سازمان راهداری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره علت کمبود اتوبوس برای بازگشت زائران اربعین از مرز مهران به مقصد استان‌های تهران، مازندران، همدان و کردستان، اظهار کرد: با توجه به اینکه از شب گذشته (جمعه، ۹ مرداد) تعداد زیادی از زائران از مرز مهران وارد کشور شده‌اند، محدودیت تعداد ناوگان حمل‌ونقل عمومی موجب شده است برای مسیرهای پرتردد و پرتقاضا با کمبود اتوبوس مواجه شویم.

وی افزود: اتوبوس‌ها به صورت مستمر وارد پایانه شهید رئیسی در مرز مهران می‌شوند، اما به دلیل حجم بالای زائران، صف‌هایی برای سوار شدن تشکیل شده و روند مسافرگیری با وقفه‌هایی همراه است.

سخنگوی قرارگاه اربعین سازمان راهداری با عذرخواهی از زائران، تصریح کرد: از مردم درخواست می‌کنیم با صبر و حوصله ما را همراهی کنند. همکاران ما در سراسر کشور در حال اعزام ناوگان، به‌ویژه به مرز مهران هستند تا بتوانیم کمبود موجود را جبران کرده و خدمات شایسته‌ای به زائران ارائه دهیم.

وی ادامه داد: ورود اتوبوس‌ها به پایانه به صورت مستمر ادامه دارد و هم‌اکنون نیز بیش از ۱۰۰ دستگاه اتوبوس در حال مسافرگیری هستند، اما باید توجه داشت که در روز ۱۶ صفر هیچ‌گاه به اندازه ۱۶ صفر سال‌جاری شاهد ورود زائر به کشور نبوده‌ایم.

قلی‌زاد تصریح کرد: در سال‌های گذشته معمولاً در روز ۱۶ صفر با موج رفت زائران مواجه بودیم، اما امسال به دلایل مختلف و شرایط موجود، روند بازگشت زائران زودتر آغاز شده و همین موضوع باعث شده است حجم قابل توجهی از زائران به طور هم‌زمان وارد پایانه مرزی مهران شوند.

وی یادآور شد: در حال حاضر زائرانی که وارد پایانه شده‌اند در حال سوار شدن به اتوبوس هستند، اما در مسیرهای پرتقاضا، از جمله تهران، قم، اصفهان و مازندران، احتمال دارد زائران حدود یک تا دو ساعت برای اعزام منتظر بمانند.

سخنگوی قرارگاه اربعین سازمان راهداری در پایان از زائران خواست تا ضمن حفظ آرامش، از امکانات و خدمات موکب‌های مستقر در مرز استفاده کنند و با صبر و همراهی، فرصت لازم را برای مدیریت اعزام ناوگان فراهم کنند تا خدمات‌رسانی به بهترین شکل ممکن انجام شود.