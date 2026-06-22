فاضل نعمانی رئیس هیئت کونگفو و هنرهای رزمی هرمزگان، در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح راهاندازی مدرسه کونگفوی استان خبر داد و اظهار کرد: در راستای توسعه زیرساختهای این رشته ورزشی، سالن ورزشی سقف کوتاه پاکان سابق واقع در مجموعه ورزشی بندرعباس با استفاده از ظرفیت خیرین و جذب منابع مالی در حال تعمیر، بازسازی و تجهیز کامل است.
وی افزود: این مجموعه پس از تکمیل عملیات بازسازی، به عنوان مدرسه کونگفوی هرمزگان فعالیت خواهد کرد و شرایط مناسبی برای برگزاری اردوهای تیمهای منتخب استان، دورههای آموزشی، تمرینات تخصصی و فعالیتهای استعدادیابی فراهم خواهد شد.
رئیس هیئت کونگفو و هنرهای رزمی هرمزگان با اشاره به ضرورت ایجاد فضاهای استاندارد ورزشی برای رشتههای رزمی، تصریح کرد: یکی از مهمترین نیازهای ورزشکاران این رشته، برخورداری از محیطی تخصصی و مجهز برای آموزش و تمرین است که خوشبختانه با اجرای این طرح، بخش مهمی از این نیاز برطرف خواهد شد.
نعمانی خاطرنشان کرد: راهاندازی مدرسه کونگفوی استان علاوه بر ارتقای سطح کیفی تمرینات ورزشکاران، زمینه شناسایی و پرورش استعدادهای برتر را نیز فراهم میکند و میتواند نقش مؤثری در تقویت پشتوانه قهرمانی کونگفوی هرمزگان داشته باشد.
وی ادامه داد: این مرکز با رویکرد آموزشی و توسعهای، به محلی برای فعالیت مربیان، ورزشکاران و استعدادهای نوظهور تبدیل خواهد شد و بستری مناسب برای رشد فنی و حرفهای فعالان این رشته در استان فراهم میکند.
رئیس هیئت کونگفو و هنرهای رزمی هرمزگان با قدردانی از حمایتهای ادارهکل ورزش و جوانان استان و مشارکت خیرین ورزشی، اظهار امیدواری کرد با تکمیل و بهرهبرداری از این مجموعه، شاهد ارتقای جایگاه کونگفوی هرمزگان در رقابتهای استانی، ملی و کسب افتخارات بیشتر برای ورزش استان باشیم.
نعمانی تأکید کرد: توسعه زیرساختها، حمایت از ورزشکاران و ایجاد امکانات استاندارد از مهمترین اولویتهای هیئت کونگفو هرمزگان است و راهاندازی مدرسه کونگفو میتواند نقطه عطفی در مسیر رشد و توسعه این رشته در استان باشد.
بندرعباس - رئیس هیئت کونگفو و هنرهای رزمی هرمزگان از بازسازی و تجهیز کامل یک مجموعه تخصصی برای راهاندازی مدرسه کونگفوی استان خبر داد.
فاضل نعمانی رئیس هیئت کونگفو و هنرهای رزمی هرمزگان، در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح راهاندازی مدرسه کونگفوی استان خبر داد و اظهار کرد: در راستای توسعه زیرساختهای این رشته ورزشی، سالن ورزشی سقف کوتاه پاکان سابق واقع در مجموعه ورزشی بندرعباس با استفاده از ظرفیت خیرین و جذب منابع مالی در حال تعمیر، بازسازی و تجهیز کامل است.
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