به گزارش خبرنگار مهر، احمد اسدیان بعدازظهر دوشنبه در ادامه برنامههای سفر خود به استان قم، با حضور در نمایشگاه دائمی توانمندیهای تولیدی، اقتصادی و صادراتی استان، از نزدیک در جریان بخشی از ظرفیتهای اقتصادی، صنعتی و تولیدی قم قرار گرفت.
وی در این بازدید ضمن مشاهده توانمندیهای عرضهشده در بخشهای مختلف، با روند معرفی فرصتهای سرمایهگذاری و برنامههای توسعهای استان آشنا شد.
معاون بازرسی کل کشور در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت معرفی ظرفیتهای کمتر شناختهشده استانها اظهار کرد: بهرهگیری از ابزارهای مؤثر برای معرفی توانمندیهای اقتصادی میتواند زمینهساز جذب سرمایهگذاری و تقویت زیرساختهای تولیدی باشد.
وی افزود: نمایشگاههای تخصصی از این دست نقش مهمی در شناساندن قابلیتهای موجود و ایجاد ارتباط مؤثر میان بخشهای مختلف اقتصادی ایفا میکنند.
معرفی ظرفیتها زمینهساز رونق تولید است
اسدیان با تأکید بر ضرورت بهرهبرداری از ظرفیتهای متنوع استان قم گفت: معرفی دقیق و هدفمند توانمندیهای اقتصادی میتواند به رونق تولید، توسعه سرمایهگذاری و افزایش مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرحهای اقتصادی منجر شود.
معاون بازرسی کل کشور ابراز امیدواری کرد: برگزاری این نمایشگاه به افزایش همافزایی میان دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی منجر شده و زمینه بهرهگیری بهتر از ظرفیتهای موجود را فراهم سازد.
نمایشگاه دائمی توانمندیهای تولیدی، اقتصادی و صادراتی استان قم در ساختمان اتاق بازرگانی استان برپا شده و در آن ظرفیتهای متنوع قم در حوزههای کشاورزی، صنعت، تولید و گردشگری به نمایش درآمده است.
در این نمایشگاه علاوه بر معرفی محصولات و توانمندیهای بومی، طرحهای توسعهای و فرصتهای سرمایهگذاری استان نیز در معرض دید سرمایهگذاران، مدیران و مسئولان قرار گرفته است.
در جریان این بازدید، معاون اقتصادی استاندار قم، مدیرکل بازرسی استان، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان و رئیس اتاق بازرگانی قم نیز حضور داشتند.
در این برنامه، جایگاه استان قم در زنجیره تولید و صادرات کشور و همچنین نقش این استان در پیوند ظرفیتهای صنعتی با مزیتهای فرهنگی و مذهبی مورد توجه قرار گرفت.
نمایشگاه دائمی توانمندیهای تولیدی و صادراتی استان قم با ابتکار اتاق بازرگانی قم در دوره دهم فعالیت این نهاد و از آذرماه سال گذشته راهاندازی شده و بستری برای معرفی طیف گستردهای از محصولات صنعتی، معدنی، کشاورزی و صنایعدستی استان فراهم آورده است.
قم- معاون بازرسی کل کشور در جریان سفر به قم با حضور در نمایشگاه دائمی توانمندیهای تولیدی، اقتصادی و صادراتی استان، از ظرفیتهای این استان بازدید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، احمد اسدیان بعدازظهر دوشنبه در ادامه برنامههای سفر خود به استان قم، با حضور در نمایشگاه دائمی توانمندیهای تولیدی، اقتصادی و صادراتی استان، از نزدیک در جریان بخشی از ظرفیتهای اقتصادی، صنعتی و تولیدی قم قرار گرفت.
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