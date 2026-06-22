به گزارش خبرنگار مهر، احمد اسدیان بعدازظهر دوشنبه در ادامه برنامه‌های سفر خود به استان قم، با حضور در نمایشگاه دائمی توانمندی‌های تولیدی، اقتصادی و صادراتی استان، از نزدیک در جریان بخشی از ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی و تولیدی قم قرار گرفت.



وی در این بازدید ضمن مشاهده توانمندی‌های عرضه‌شده در بخش‌های مختلف، با روند معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و برنامه‌های توسعه‌ای استان آشنا شد.



معاون بازرسی کل کشور در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده استان‌ها اظهار کرد: بهره‌گیری از ابزارهای مؤثر برای معرفی توانمندی‌های اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری و تقویت زیرساخت‌های تولیدی باشد.



وی افزود: نمایشگاه‌های تخصصی از این دست نقش مهمی در شناساندن قابلیت‌های موجود و ایجاد ارتباط مؤثر میان بخش‌های مختلف اقتصادی ایفا می‌کنند.



معرفی ظرفیت‌ها زمینه‌ساز رونق تولید است



اسدیان با تأکید بر ضرورت بهره‌برداری از ظرفیت‌های متنوع استان قم گفت: معرفی دقیق و هدفمند توانمندی‌های اقتصادی می‌تواند به رونق تولید، توسعه سرمایه‌گذاری و افزایش مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح‌های اقتصادی منجر شود.



معاون بازرسی کل کشور ابراز امیدواری کرد: برگزاری این نمایشگاه به افزایش هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی منجر شده و زمینه بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های موجود را فراهم سازد.



نمایشگاه دائمی توانمندی‌های تولیدی، اقتصادی و صادراتی استان قم در ساختمان اتاق بازرگانی استان برپا شده و در آن ظرفیت‌های متنوع قم در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، تولید و گردشگری به نمایش درآمده است.



در این نمایشگاه علاوه بر معرفی محصولات و توانمندی‌های بومی، طرح‌های توسعه‌ای و فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان نیز در معرض دید سرمایه‌گذاران، مدیران و مسئولان قرار گرفته است.



در جریان این بازدید، معاون اقتصادی استاندار قم، مدیرکل بازرسی استان، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان و رئیس اتاق بازرگانی قم نیز حضور داشتند.



در این برنامه، جایگاه استان قم در زنجیره تولید و صادرات کشور و همچنین نقش این استان در پیوند ظرفیت‌های صنعتی با مزیت‌های فرهنگی و مذهبی مورد توجه قرار گرفت.



نمایشگاه دائمی توانمندی‌های تولیدی و صادراتی استان قم با ابتکار اتاق بازرگانی قم در دوره دهم فعالیت این نهاد و از آذرماه سال گذشته راه‌اندازی شده و بستری برای معرفی طیف گسترده‌ای از محصولات صنعتی، معدنی، کشاورزی و صنایع‌دستی استان فراهم آورده است.