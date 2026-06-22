به گزارش خبرنگار مهر، برخی پیام‌رسان‌های داخلی از دقایقی قبل و به دلیل قطعی برق در برخی مراکز دیتاسنتر دچار اختلال شده بودند که اختلال سروش پلاس و ایتا هم اکنون برطرف شده است.

اختلال در بله نیز که به مشکل بارگذاری عکس و ویدئو مربوط بود نیز در حال برطرف شدن است و کاربران می‌توانند از تمامی خدمات این پیام‌رسان استفاده کنند.

در همین راستا پیام‌رسان ایتا ضمن عذرخواهی از کاربران اعلام کرد که «هم‌اکنون ارتباط بخش عمده‌ای از کاربران برقرار شده است و تا دقایقی دیگر تمامی خدمات طبق روال عادی برقرار خواهد شد.»