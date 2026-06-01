به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمد حافظ حکمی، معاون فناوری، نوآوری و امور بینالملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ در این بازدید بر ضرورت بازنگری و همگرایی در سیاستگذاری حوزه سکوها و پیامرسانهای داخلی تأکید کرد و از آمادگی این وزارتخانه برای بهرهگیری از دیدگاهها و مشارکت همه بازیگران این زیستبوم خبر داد.
وی با اشاره به برخی چالشها و کاستیهای موجود در این حوزه اظهار کرد: ایجاد همگرایی میان بازیگران مختلف میتواند زمینه رشد، توسعه خدمات و ارتقای ظرفیتهای زیستبوم سکوها و پیامرسانهای داخلی را فراهم کند.
اهمیت پیامرسانها در توسعه خدمات دیجیتال
معاون فناوری، نوآوری و امور بینالملل؛ با اشاره به جایگاه پیامرسانها در زندگی روزمره مردم تأکید کرد: مهمترین و ملموسترین بخش شبکه ملی اطلاعات برای کاربران، لایه خدمات پایه و محتوایی است که پیامرسانها در آن نقش محوری دارند.
وی افزود: در الگوهای جهانی، فعالیت پیامرسانها تنها به تبادل پیام محدود نیست و توسعه اکوسیستمهای متنوع خدماتی به یکی از مهمترین راهبردهای این حوزه تبدیل شده است. از این رو بازنگری در سیاستگذاریها باید همه لایههای شبکه ملی اطلاعات از زیرساختها تا قوانین، حمایتها و برنامههای توسعهای را دربرگیرد.
پیامرسانهای داخلی از آزمون جنگ رمضان سربلند بیرون آمدند
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به تعبیر وزیر ارتباطات درباره «حماسه تابآوری شریانهای ارتباطی کشور» در دوران جنگ رمضان، گفت: شبکه ارتباطی کشور در این دوره از پایداری و عملکرد مطلوبی برخوردار بود و سیاست وزارت ارتباطات نیز ادامه این مسیر با جدیت و توان مضاعف است.
حکمی با اشاره به افزایش حجم تبادل اطلاعات در پیامرسانهای داخلی تصریح کرد: این سکوها نشان دادند به سطح قابل قبولی از بلوغ فنی و عملیاتی رسیدهاند و اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند همفکری و همکاری برای توسعه خدمات، تقویت زیرساختها و ارتقای شبکه ملی اطلاعات هستند.
وی همچنین بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم در روند بازگشایی اینترنت بینالملل تأکید کرد و گفت: باید شرایطی فراهم شود که استفاده از خدمات داخلی تداوم یابد، کاربران حفظ شوند و با تقویت زیرساختها و استمرار حمایتها، کیفیت خدمات نیز ارتقا پیدا کند.
اقتصاد دیجیتال بر بستر سکوهای داخلی تقویت میشود
حکمی با ابراز خرسندی از استقبال کاربران از پیامرسانهای داخلی اظهار کرد: گرایش کاربران به استفاده از نمونههای بومی، روندی امیدوارکننده است و میتواند زمینه شکلگیری اقتصاد دیجیتال پایدار بر بستر سکوهای داخلی را فراهم کند.
وی با اشاره به اهمیت اقتصاد سکوها افزود: فروشگاههای اینترنتی، آزادکاران، صنعت تبلیغات و تولیدکنندگان محتوا از جمله بخشهایی هستند که بهطور مستقیم از توسعه پیامرسانها و سکوهای دیجیتال بهره میبرند و تقویت این حوزه میتواند به رشد اقتصاد دیجیتال کشور کمک کند.
نظر شما