به گزارش خبرنگار مهر، تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ هیئت وزیران درخصوص «تکلیف دستگاه های اجرایی نسبت به استفاده از پیام رسان های اجتماعی داخلی به عنوان یکی از درگاه های ارائه خدمات پرکاربرد و اطلاع رسانی ها و اعلان های عمومی مرتبط» با شماره ۲۱۸۹۵ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
بر اساس این مصوبه، کلیه دستگاههای اجرایی موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، موظف هستند از پیامرسانهای اجتماعی داخلی به عنوان یکی از درگاههای اصلی ارائه خدمات پرکاربرد و اطلاعرسانیهای عمومی استفاده کنند.
در مصوبه مذکور آمده است:
بهمنظور ساماندهی و بهبودبخشی ارائه خدمات و اطلاعرسانی عمومی به صورت هوشمند مبتنی بر ابزارهای نوین فناوری اطلاعات از طریق پیامرسانهای اجتماعی داخلی، کلیه دستگاههای اجرایی موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ به استثنای وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران مکلفند با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی، از پیامرسانهای اجتماعی داخلی به عنوان یکی از درگاههای ارائه خدمات پرکاربرد و اطلاعرسانیها و اعلانهای عمومی مرتبط استفاده کنند.
همچنین براساس این مصوبه، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف شده ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ تصویبنامه، با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فهرست خدمات پرکاربرد موضوع تصویبنامه را احصا و ابلاغ کند.
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