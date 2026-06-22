سردارزاده: مشکلات قصابان در کشتارگاه صنعتی کردستان بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد سردارزاده بعدازظهر دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان، اظهار کرد: در راستای رسیدگی به درخواست‌ها و شکایات قصابان و بررسی مسائل موجود در کشتارگاه صنعتی، جلسه‌ای با حضور معاونان سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و دامپزشکی استان و همچنین مدیرعامل و کارشناسان مجموعه‌های مرتبط در محل کشتارگاه برگزار شد.

وی افزود: این نشست با دستور دادستان مرکز استان و با هدف بررسی موضوعاتی همچون نحوه برداشت آلایشات غیرخوراکی، هزینه‌های جاری کشتارگاه و سایر اختلافات میان قصابان و مدیریت این مجموعه برگزار شد.

سردارزاده با اشاره به طرح مطالبات و دغدغه‌های فعالان حوزه قصابی در این جلسه، گفت: مسائل مطرح‌شده مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت رفع مشکلات موجود، ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط و ساماندهی فرآیندهای اجرایی در کشتارگاه تأکید شد.

معاون نظارت و بازرسی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت کردستان خاطرنشان کرد: پیگیری موضوعات مطرح‌شده و همکاری دستگاه‌های اجرایی با هدف بهبود شرایط فعالیت و رفع موانع موجود در دستور کار قرار دارد.