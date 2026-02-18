به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد سردارزاده صبح چهارشنبه در جلسه نظارتی بر بازار ایام ماه رمضان اظهار کرد: برنامه‌های عملیاتی نظارت بر بازار تدوین شده و کارشناسان بر اساس این برنامه‌ها وظایف خود را انجام می‌دهند، اما در این میان همکاری و مشارکت بیشتر دستگاه‌ها و همچنین توجه به گزارش‌های مردمی اهمیت ویژه‌ای دارد.

معاون صمت کردستان با تاکید بر محدودیت نیروهای نظارتی در مقایسه با تعداد بالای واحدهای صنفی، گفت: اولویت برنامه‌های نظارتی در ایام ماه رمضان و نوروز بر رسیدگی به گزارش‌های مردمی و نظارت بر واحدهای هدف متمرکز شده است.

وی با اشاره به اهمیت سامانه ۱۲۴ در ثبت شکایات مردمی افزود: این سامانه نقش مهمی در دریافت و پیگیری گزارش‌ها دارد، هرچند برخی فرآیندها ممکن است با تاخیر همراه باشد، اما ثبت گزارش‌ها به منظور پیگیری و رسیدگی ضروری است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان با بیان اینکه تعداد نیروهای نظارتی در مقایسه با حجم واحدهای صنفی محدود است، ادامه داد: با توجه به تعداد بالای واحدهای صنفی، امکان نظارت همزمان بر همه واحدها وجود ندارد و به همین دلیل اولویت‌بندی در دستور کار قرار گرفته است.

سردارزاده تصریح کرد: بر همین اساس، واحدهای صنفی پرمراجعه، کالاهای اساسی و حوزه‌هایی که در ایام ماه رمضان و نوروز حساسیت بیشتری دارند، در اولویت نظارت قرار گرفته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: تلاش می‌شود با همکاری دستگاه‌های مرتبط و استفاده از ظرفیت‌های موجود، نظارت‌ها به شکل موثر انجام شود تا از بروز تخلفات احتمالی جلوگیری و حقوق مصرف‌کنندگان حفظ شود.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: دستگاه‌های مسئول بر اساس قانون وظایف مشخصی دارند و در این ایام با تمرکز بیشتر، برنامه‌های نظارتی خود را اجرا خواهند کرد.