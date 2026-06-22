فرمانده انتظامی لرستان: اصناف سنگرداران جهاد اقتصادی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا هاشمیفر، فرمانده انتظامی استان لرستان، به مناسبت روز ملی اصناف و بازار، طی پیامی این روز را به فعالان اقتصادی، بازاریان و کسبه شریف استان تبریک گفت و از تلاشهای آنان در عرصه تأمین امنیت اقتصادی و آرامش معیشتی مردم قدردانی کرد.
متن کامل پیام سردار هاشمیفر به شرح زیر است: روز ملی اصناف و بازار، فرصت مغتنمی است تا از تلاشها و مجاهدتهای قشر پرتلاش، متعهد و اثرگذار بازاریان، کسبه و فعالان اقتصادی که همواره در خط مقدم خدمترسانی به مردم قرار دارند، قدردانی شود.
نقش اصناف در مدیریت بازار و حفظ آرامش اقتصادی در شرایط تحریم
امروز در شرایطی که دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با بهرهگیری از ابزارهای اقتصادی و تحریمهای ظالمانه درصدد ایجاد فشار بر معیشت مردم هستند، اصناف و بازاریان شریف با درک مسئولیت اجتماعی و ملی خود، نقش مهمی در مدیریت بازار، تأمین کالاهای مورد نیاز جامعه و حفظ آرامش اقتصادی ایفا میکنند.
پایداری زنجیره تأمین و حمایت از تولید داخلی با همت اصناف
بیتردید پایداری زنجیره تأمین، توزیع مناسب کالاها و خدمات، حمایت از تولید داخلی و پاسخگویی به نیازهای مردم، از مهمترین مؤلفههای موفقیت کشور در عرصه جنگ اقتصادی است که با همت و تلاش شبانهروزی اصناف و بازاریان محقق میشود.
این قشر ارزشمند همواره ثابت کردهاند که در کنار مردم و در مسیر اعتلای نظام اسلامی، حضوری مسئولانه و مؤثر دارند.
تقدیر از همکاری اصناف با مجموعه انتظامی در تأمین امنیت اقتصادی
اینجانب ضمن گرامیداشت روز ملی اصناف و بازار، این مناسبت را به تمامی بازاریان، کسبه، اتحادیهها و فعالان صنفی استان لرستان تبریک عرض نموده و از همکاریهای صمیمانه آنان با مجموعه انتظامی در راستای تأمین امنیت اقتصادی، نظم اجتماعی و خدمت به مردم شریف استان قدردانی میکنم.
امید است با همدلی، انسجام و تلاش مشترک تمامی ارکان جامعه، شاهد رونق هرچه بیشتر اقتصاد، توسعه کسبوکارها و افزایش رفاه و رضایتمندی مردم عزیز ایران اسلامی باشیم.
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