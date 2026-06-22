  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۲

علت برگزاری تشییع رهبر شهید ایران اسلامی در عراق چیست؟

علت برگزاری تشییع رهبر شهید ایران اسلامی در عراق چیست؟

معاون قوه قضاییه اعلام کرد: برای مدیریت جمعیت و جلوگیری از تجمع سنگین در ایران، بخشی از آیین تشییع در شهرهای مذهبی عراق از جمله نجف و کربلا برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی صادقی، معاون قوه قضاییه در یک برنامه تلویزیونی درباره علت و نحوه برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران در عراق توضیحاتی ارائه کرد و گفت: با توجه به استقبال گسترده شهروندان عراقی برای حضور در مراسم تشییع، بیش از یک میلیون نفر از عراقی‌ها برای حضور در مراسم در ایران ثبت‌نام کرده بودند.

به گفته وی، با توجه به شرایط موجود و برای جلوگیری از تجمع گسترده جمعیت، تصمیم گرفته شد به جای حضور این تعداد در ایران، پیکر در شهرهای مذهبی عراق از جمله نجف و کربلا نیز تشییع شود و پس از انجام مراسم، به کشور بازگردانده شود.

صادقی این تصمیم را در راستای مدیریت بهتر حضور جمعیت و بهره‌مندی از ظرفیت اماکن مذهبی عراق عنوان کرد.

کد مطلب 6868305

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها