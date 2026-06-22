علت برگزاری تشییع رهبر شهید ایران اسلامی در عراق چیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، هادی صادقی، معاون قوه قضاییه در یک برنامه تلویزیونی درباره علت و نحوه برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران در عراق توضیحاتی ارائه کرد و گفت: با توجه به استقبال گسترده شهروندان عراقی برای حضور در مراسم تشییع، بیش از یک میلیون نفر از عراقیها برای حضور در مراسم در ایران ثبتنام کرده بودند.
به گفته وی، با توجه به شرایط موجود و برای جلوگیری از تجمع گسترده جمعیت، تصمیم گرفته شد به جای حضور این تعداد در ایران، پیکر در شهرهای مذهبی عراق از جمله نجف و کربلا نیز تشییع شود و پس از انجام مراسم، به کشور بازگردانده شود.
صادقی این تصمیم را در راستای مدیریت بهتر حضور جمعیت و بهرهمندی از ظرفیت اماکن مذهبی عراق عنوان کرد.
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