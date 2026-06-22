ظرفیت اسکان و پشتیبانی از ۱۰ هزار زائر مراسم تشییع امام شهید فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ زریر فرضی‌زاده عصر دوشنبه در نشست با اصحاب رسانه با قدردانی از تلاش‌های فعالان رسانه‌ای استان اظهار کرد: رسانه‌ها در حفظ وحدت و انسجام اجتماعی نقش مهمی ایفا کردند و امروز نیز حضور و حمایت مردم از مسئولان و نیروهای مسلح نتیجه اطلاع‌رسانی عاقلانه و مسئولانه رسانه‌ها است.

وی با اشاره به در پیش بودن مراسم تشییع «امام شهید» افزود: این شخصیت بزرگ حق بزرگی بر گردن ملت ایران، مسلمانان و مظلومان جهان دارد و لازم است همه دستگاه‌ها و رسانه‌ها برای برگزاری باشکوه مراسم تشییع و حضور گسترده مردم همکاری کنند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌های لازم برای اسکان و پشتیبانی زائران انجام شده است، تصریح کرد: در جلسات مشترک با شهرداری تهران مقرر شد شهرداری منطقه ۱۴ به عنوان پشتیبان استان کهگیلویه و بویراحمد خدمات لازم را به زائران ارائه کند.

وی ادامه داد: از روز سیزدهم آمادگی اسکان زائران در تهران فراهم خواهد بود و خدمات پذیرایی و پشتیبانی نیز در حد توان ارائه می‌شود. همچنین پیش‌بینی شده بازگشت زائران از تهران در روز شانزدهم انجام شود.

سرهنگ فرضی‌زاده با تأکید بر نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی دقیق این برنامه‌ها گفت: افرادی که قصد حضور در مراسم را دارند باید از طریق حوزه‌ها، پایگاه‌ها و نواحی مقاومت بسیج در سطح شهرستان‌ها ثبت‌نام و سازماندهی شوند تا امکان برنامه‌ریزی و خدمات‌رسانی مناسب فراهم شود.

وی افزود: برای اعزام کاروانی حدود یک هزار نفر از مردم استان برنامه‌ریزی شده است، اما ظرفیت اسکان و پشتیبانی در تهران برای حدود ۱۰ هزار نفر پیش‌بینی شده و در صورت افزایش متقاضیان، هماهنگی‌های لازم انجام خواهد شد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به شرایط خاص مراسم تشییع اظهار کرد: با توجه به محدودیت‌های ترافیکی و انسداد برخی مسیرها در تهران، شرکت‌کنندگان باید آمادگی پیاده‌روی طولانی داشته باشند و افرادی که دارای مشکلات جسمی، بیماری‌های خاص یا سنین بسیار پایین و بالا هستند، این موضوع را مدنظر قرار دهند.

وی بیان کرد: ستادهای اسکان از روز یازدهم در تهران مستقر خواهند شد و برای هر شهرستان نیز سازوکار مشخصی جهت مدیریت و خدمات‌رسانی به زائران در نظر گرفته شده است.

سرهنگ فرضی زاده با بیان اینکه این مراسم یکی از رویدادهای ماندگار و کم‌نظیر تاریخی خواهد بود، گفت: نگاه بسیاری از رسانه‌ها و افکار عمومی جهان به این مراسم معطوف است و مردم استان کهگیلویه و بویراحمد نیز می‌توانند سهمی در این رویداد تاریخی داشته باشند.

وی در پایان از همکاری اصحاب رسانه قدردانی کرد و خواستار همراهی آنان در اطلاع‌رسانی، سازماندهی و آگاهی‌بخشی به مردم برای حضور منظم و برنامه‌ریزی‌شده در مراسم شد.