اجرای طرح «مدرسه، کانون تربیتی محله» در ۵۰ مدرسه کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست ستاد هماهنگی و پشتیبانی بسیج دانش‌آموزی استان کهگیلویه و بویراحمد با محوریت برنامه‌های اوقات فراغت تابستانی، طرح «مدرسه، کانون تربیتی محله» و طرح‌های تربیتی دانش‌آموزی برگزار شد.

رئیس بسیج دانش‌آموزی سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد با ارائه گزارشی از برنامه‌های این مجموعه گفت: استان کهگیلویه و بویراحمد در اجرای طرح «پاتوق‌های نوجوانی» و کنشگری دانش‌آموزان در شمار استان‌های برتر کشور قرار گرفته است.

مصطفی گلستانی از اجرای طرح «مدرسه، کانون تربیتی محله» خبر داد و افزود: در قالب این طرح، ۵۰ مدرسه شاخص در سطح استان با محوریت فعالیت‌های تربیتی، فرهنگی، معرفتی و مهارتی فعال خواهند شد.

وی هدف از اجرای این طرح را ارتقای سطح معرفتی، بصیرتی، تربیتی و مهارتی دانش‌آموزان عنوان کرد و گفت: مدارس منتخب با مشارکت آموزش و پرورش، تشکل‌های دانش‌آموزی، حوزه‌های بسیج، طلاب طرح امین و سایر دستگاه‌ها به پایگاه فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی، مهارتی، فضای مجازی، هوش مصنوعی و کلاس‌های تقویتی تبدیل خواهند شد.

اجرای طرح شهید عجمیان با مشارکت گروه‌های جهادی دانش‌آموزی

رئیس بسیج دانش‌آموزی سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد همچنین از اجرای طرح شهید عجمیان در تابستان امسال خبر داد و افزود: بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ کلاس درس در سطح استان با مشارکت گروه‌های جهادی دانش‌آموزی، دانشجویی و مردمی شاداب‌سازی و بهسازی خواهند شد.

وی برگزاری دوره تشکیلاتی یاوران ولایت برای فرماندهان واحدهای بسیج دانش‌آموزی را از دیگر برنامه‌های مهم تابستانی عنوان کرد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد ، در این نشست اظهار کرد: آینده هر جامعه‌ای در نحوه گذراندن اوقات فراغت نوجوانان آن جامعه نهفته است و اگر برای این حوزه برنامه‌ریزی صحیح و هدفمند صورت گیرد، آینده‌ای مطلوب برای جامعه رقم خواهد خورد.

سرهنگ زریر فرضی زاده اوقات فراغت را فرصتی طلایی برای شکل‌گیری شخصیت، مهارت‌ها و نگرش‌های نوجوانان دانست و افزود: نبود برنامه‌های مناسب می‌تواند نوجوانان را به سمت آسیب‌های اجتماعی و استفاده افراطی از فضای مجازی سوق دهد، در حالی که فعالیت‌های فرهنگی، ورزشی، آموزشی و اجتماعی زمینه رشد متوازن آنان را فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت روحیه مشارکت اجتماعی در میان نوجوانان خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه اوقات فراغت، در واقع سرمایه‌گذاری برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی آینده است و همه دستگاه‌ها باید در این زمینه نقش‌آفرینی کنند.

آمادگی بسیج دانشجویی برای همکاری در اجرای برنامه‌های تابستانی

رئیس سازمان بسیج دانشجویی استان نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت برنامه‌های هویت‌ساز دانش‌آموزی گفت: طرح‌های «مدرسه، کانون تربیتی محله» و «یاوران ولایت» نقش مهمی در تربیت نسل توانمند، مسئولیت‌پذیر و اثرگذار دارند.

سعادت صالحی خواستار توجه ویژه شورای آموزش و پرورش استان به موضوع اوقات فراغت دانش‌آموزان شد و افزود: با توجه به جمعیت گسترده دانش‌آموزی استان، این موضوع نیازمند برنامه‌ریزی و حمایت همه دستگاه‌های مسئول است.

وی همچنین از آمادگی بسیج دانشجویی برای همکاری در اجرای برنامه‌های تابستانی خبر داد و گفت: این مجموعه با بهره‌گیری از ظرفیت اساتید، فضاهای دانشگاهی و ۳۴ گروه جهادی آماده پشتیبانی از برنامه‌های فرهنگی، تربیتی و جهادی دانش‌آموزان است.

فعالیت ۳۵۰ پایگاه اوقات فراغت و ۱۲ کانون فرهنگی و تربیتی در سطح استان

رئیس اداره فرهنگی و هنری اداره‌کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد نیز از فعالیت حدود ۳۵۰ پایگاه اوقات فراغت و ۱۲ کانون فرهنگی و تربیتی در سطح استان خبر داد و گفت: با وجود ابلاغ نشدن شیوه‌نامه اوقات فراغت سال جاری از سوی وزارت آموزش و پرورش، برنامه‌های تابستانی در استان آغاز شده است.

شهرام قشقایی افزود: اردوگاه‌ها، دارالقرآن‌ها، کانون‌های فرهنگی و تربیتی و مراکز مشاوره آموزش و پرورش آمادگی کامل برای میزبانی و اجرای برنامه‌های فرهنگی، تربیتی و آموزشی دانش‌آموزان را دارند.

آمادگی سازمان دانش‌آموزی استان برای همکاری در اجرای برنامه‌های تابستانی

رئیس سازمان دانش‌آموزی آموزش وپرورش استان کهگیلویه و بویراحمد نیز با اشاره به موفقیت طرح «پاتوق نوجوان مبارز» گفت: استان کهگیلویه و بویراحمد در اجرای این طرح در زمره استان‌های برتر کشور قرار گرفته است.

سید نظام مرادی افزود: فعالیت‌های تربیتی و آموزشی دانش‌آموزان نباید در ایام تابستان متوقف شود و لازم است از ظرفیت مدارس، کانون‌های فرهنگی و تربیتی، اردوگاه‌ها و دارالقرآن‌ها برای اجرای برنامه‌های متنوع آموزشی، فرهنگی و مهارتی استفاده شود.

وی بر ضرورت افزایش مشارکت دانش‌آموزان در برنامه‌های فرهنگی، تربیتی و اردویی تأکید کرد و خواستار تقویت اطلاع‌رسانی و همکاری دستگاه‌های مختلف برای جذب حداکثری دانش‌آموزان در برنامه‌های اوقات فراغت شد.

رئیس سازمان دانش‌آموزی آموزش وپرورش استان کهگیلویه و بویراحمد از آمادگی سازمان دانش‌آموزی استان برای همکاری در اجرای برنامه‌های تابستانی خبر داد و گفت: مربیان و دانش‌آموزان پیشتاز این سازمان در کنار سایر تشکل‌های دانش‌آموزی برای اجرای برنامه‌های فرهنگی، تربیتی و مهارتی آمادگی کامل دارند.