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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۲

۱۰۹ هزار دانش‌آموز هرمزگانی در ۹۳۳ پایگاه اوقات فراغت حضور دارند

۱۰۹ هزار دانش‌آموز هرمزگانی در ۹۳۳ پایگاه اوقات فراغت حضور دارند

بندرعباس - مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: طرح اوقات فراغت تابستان ۱۴۰۵ با مشارکت قریب به ۱۰۹ هزار و ۱۰۰ دانش‌آموز در ۹۳۳ پایگاه سراسر استان در حال اجرا است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین افتتاحیه کلاس‌های طرح اوقات فراغت تابستان ۱۴۰۵ با هدف غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان، تقویت مهارت‌های فرهنگی، تربیتی، ورزشی و مشاوره‌ای و فراهم‌سازی بستر مناسب برای رشد استعدادهای نسل آینده‌ساز استان برگزار شد.

منوچهر ضیایی در این آیین با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی هدفمند برای اوقات فراغت دانش‌آموزان، اظهار کرد: طرح اوقات فراغت تابستان ۱۴۰۵ با شعار «میدان نقش و اراده با میدان‌داری نسل بعثت» در بازه زمانی ۵ تیر لغایت ۲۰ شهریورماه در سطح استان اجرا می‌شود.

وی افزود: این طرح در ۹۳۳ پایگاه اوقات فراغت استان هرمزگان برگزار خواهد شد و قریب به ۱۰۹ هزار و ۱۰۰ دانش‌آموز در برنامه‌های پیش‌بینی شده آن مشارکت خواهند داشت.

ضیایی ادامه داد: پایگاه‌های اجرای این طرح شامل ۱۷ کانون فرهنگی و تربیتی ۲۲ دارالقرآن ۵۱۸ کانون و مجتمع ورزشی ۲۴ پایگاه مشاوره و ۳۵۲ مدرسه در سطح استان است که هر یک با توجه به ظرفیت‌ها و نیازهای دانش‌آموزان، برنامه‌های متنوع و اثرگذاری را ارائه خواهند کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان با تأکید بر نقش مهم برنامه‌های تابستانی در هدایت صحیح اوقات فراغت دانش‌آموزان، خاطرنشان کرد: اجرای این طرح فرصتی ارزشمند برای شکوفایی استعدادها، تقویت هویت دینی و ملی، ارتقای مهارت‌های فردی و اجتماعی و ایجاد نشاط و پویایی در بین دانش‌آموزان فراهم می‌کند.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد با همکاری مجموعه‌های فرهنگی، تربیتی، ورزشی و آموزشی، تابستانی پربار، هدفمند و پرنشاط برای دانش‌آموزان هرمزگانی رقم بخورد.

کد مطلب 6901253

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