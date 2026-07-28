به گزارش خبرگزاری مهر، آیین افتتاحیه کلاس‌های طرح اوقات فراغت تابستان ۱۴۰۵ با هدف غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان، تقویت مهارت‌های فرهنگی، تربیتی، ورزشی و مشاوره‌ای و فراهم‌سازی بستر مناسب برای رشد استعدادهای نسل آینده‌ساز استان برگزار شد.

منوچهر ضیایی در این آیین با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی هدفمند برای اوقات فراغت دانش‌آموزان، اظهار کرد: طرح اوقات فراغت تابستان ۱۴۰۵ با شعار «میدان نقش و اراده با میدان‌داری نسل بعثت» در بازه زمانی ۵ تیر لغایت ۲۰ شهریورماه در سطح استان اجرا می‌شود.

وی افزود: این طرح در ۹۳۳ پایگاه اوقات فراغت استان هرمزگان برگزار خواهد شد و قریب به ۱۰۹ هزار و ۱۰۰ دانش‌آموز در برنامه‌های پیش‌بینی شده آن مشارکت خواهند داشت.

ضیایی ادامه داد: پایگاه‌های اجرای این طرح شامل ۱۷ کانون فرهنگی و تربیتی ۲۲ دارالقرآن ۵۱۸ کانون و مجتمع ورزشی ۲۴ پایگاه مشاوره و ۳۵۲ مدرسه در سطح استان است که هر یک با توجه به ظرفیت‌ها و نیازهای دانش‌آموزان، برنامه‌های متنوع و اثرگذاری را ارائه خواهند کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان با تأکید بر نقش مهم برنامه‌های تابستانی در هدایت صحیح اوقات فراغت دانش‌آموزان، خاطرنشان کرد: اجرای این طرح فرصتی ارزشمند برای شکوفایی استعدادها، تقویت هویت دینی و ملی، ارتقای مهارت‌های فردی و اجتماعی و ایجاد نشاط و پویایی در بین دانش‌آموزان فراهم می‌کند.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد با همکاری مجموعه‌های فرهنگی، تربیتی، ورزشی و آموزشی، تابستانی پربار، هدفمند و پرنشاط برای دانش‌آموزان هرمزگانی رقم بخورد.