سرهنگ زریر فرضی‌زاده از اجرای طرح ملی «میدان‌یار» در این استان خبر داد و گفت: این طرح همزمان با سراسر کشور از ۲۴ مردادماه در شهرها، بخش‌ها و روستاهای کهگیلویه و بویراحمد آغاز می‌شود.

وی با تشریح اهداف و جزئیات طرح «میدان‌یار» افزود: این برنامه با هدف افزایش سطح آمادگی و آگاهی عمومی در حوزه‌های نظامی، امدادی، فرهنگی و رسانه‌ای طراحی شده و عموم مردم می‌توانند در آن مشارکت کنند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه شرکت در این طرح محدودیت سنی و جنسیتی ندارد، اظهار کرد: «میدان‌یار» در قالب یک مسابقه و طی چند مرحله برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان در مراحل مختلف با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

سرهنگ فرضی زاده ادامه داد: مرحله نخست این مسابقات در شهرها و بخش‌های استان برگزار می‌شود و برگزیدگان این مرحله به رقابت‌های شهرستانی راه پیدا می‌کنند. پس از آن، نفرات برتر شهرستان‌ها در مرحله استانی با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

وی بیان کرد: برگزیدگان مرحله استانی نیز به‌عنوان نمایندگان کهگیلویه و بویراحمد به مرحله کشوری راه یافته و در این مرحله با برگزیدگان سایر استان‌های کشور رقابت می‌کنند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به پیش‌بینی جوایز برای برگزیدگان مراحل مختلف این مسابقات گفت: علاقه‌مندان می‌توانند از طریق سامانه‌ای که متعاقباً اعلام خواهد شد و همچنین پایگاه‌های مقاومت، مساجد و مراکز تعیین‌شده در شهرها، بخش‌ها و روستاهای استان برای شرکت در این طرح ثبت‌نام کنند.

وی هدف اصلی اجرای طرح «میدان‌یار» را ارتقای آمادگی عمومی برای دفاع از کشور و تقویت توانمندی‌های مردم در حوزه‌های مختلف عنوان کرد.

سرهنگ فرضی زاده از عموم مردم استان خواست با مشارکت در این طرح، ضمن افزایش دانش و مهارت‌های خود در حوزه‌های مختلف، در ارتقای آمادگی عمومی و تقویت توانمندی‌های جامعه نقش‌آفرینی کنند.