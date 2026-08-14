به گزارش خبرنگار مهر، رسول خطیبی، شامگاه جمعه، در نشست خبری بعد از دیدار هفته نخست تیمش برابر خیبر، اظهار داشت: بازی اول بود، شناخت ما از تیم خیبر کم بود، ولی در کل من فکر می‌کنم بازی خیلی خوبی بود.

وی با بیان اینکه از هر دو تیم بازی خوبی شاهد بودیم، گفت: موقعیت‌های ما از خیبر بیشتر بود، ولی در کل من فکر می‌کنم بازی خیلی خوب از هر دو تیم شاهد بودیم، از لحاظ فوتبالی من فکر می‌کنم موقعیت‌های ما بیشتر از خیبر بود و بازیکنانی که تیم خیبر داشت، چون از لحاظ فردی از برخی چون شناخت داشتیم، سعی کردیم که عمق کانال دفاعی خود را بیشتر ببندیم.

سرمربی فجر شهید سپاسی شیراز، ادامه داد: تیم خیبر هم متوجه شد و برای دورزدن دفاع کنارهای ما اقدام کرد، همچنین استفاده از ضربات ایستگاهی.

خطیبی با تأکید بر اینکه روی ضربات ایستگاهی کارکرده بودیم، به خیبر موقعیت ندادیم، در شرایط بازی هم دو تا سه موقعیت خیلی خوب داشتیم، ولی خب بازی اول بود، گفت: با اینکه می‌توانستیم سه امتیاز را بگیریم، یک امتیاز در خانه حریف برای بازی اول مطلوب بود.

وی افزود: بازی اول ما تمام شد، برای بازی بعدی خانگی آماده می‌شویم و باید سه امتیاز را کسب کنیم.