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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۸

تعیین حریم حفاظتی برای غارهای ایران با شیوه‌نامه جدید

تعیین حریم حفاظتی برای غارهای ایران با شیوه‌نامه جدید

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست از ابلاغ شیوه‌نامه جدید حفاظت از غارهای کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: این شیوه‌نامه در اجرای ماده ۱۲ آیین‌نامه مدیریت، حفاظت و بهره‌برداری از غارهای کشور مصوب هیأت وزیران تدوین شده و پس از تصویب در کارگروه غارشناسی ایران، از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.

وی افزود: این شیوه‌نامه با هدف ساماندهی حفاظت از غارهای کشور و جلوگیری از تخریب یا بهره‌برداری‌های ناپایدار، چارچوبی مشخص برای شناسایی، ارزش‌گذاری و تعیین محدوده‌های حفاظتی غارها ارائه می‌کند.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اهمیت غارها به عنوان زیست‌بوم‌های حساس و ارزشمند طبیعی، تصریح کرد: بر اساس این شیوه‌نامه، غارهای کشور با توجه به شاخص‌هایی نظیر حساسیت‌های بوم‌شناختی، تنوع زیستی، وجود شواهد فرهنگی، تاریخی و باستان‌شناسی، ارزش‌های زمین‌شناسی و دیرینه‌شناسی، نقش در منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی، ظرفیت گردشگری و همچنین مخاطرات طبیعی، در چهار درجه حفاظتی طبقه‌بندی می‌شوند.

ظهرابی ادامه داد: برای هر غار نیز حریم حفاظتی مشخصی تعیین خواهد شد که شامل اراضی بلافصل عرصه سطح‌الارضی غار است. این حریم با هدف حفاظت از ارزش‌های بوم‌شناختی، منابع طبیعی، ملاحظات هیدرولوژیکی و زمین‌شناسی و همچنین جنبه‌های فرهنگی و تاریخی پیرامون غار تعریف می‌شود.

وی تأکید کرد: تعیین این حریم‌ها با هدف حفظ یکپارچگی ساختاری و عملکردی غارها، جلوگیری از تخریب و ایجاد تعادل میان حفاظت از این میراث طبیعی و بهره‌برداری‌های پایدار محلی انجام می‌شود.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در پایان ابراز امیدواری کرد که با اجرای این شیوه‌نامه و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، گام مؤثری در حفاظت از غارهای ارزشمند کشور و مدیریت پایدار این زیست‌بوم‌های منحصربه‌فرد برداشته شود.

کد مطلب 6868753

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