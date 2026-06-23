به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: این شیوه‌نامه در اجرای ماده ۱۲ آیین‌نامه مدیریت، حفاظت و بهره‌برداری از غارهای کشور مصوب هیأت وزیران تدوین شده و پس از تصویب در کارگروه غارشناسی ایران، از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.

وی افزود: این شیوه‌نامه با هدف ساماندهی حفاظت از غارهای کشور و جلوگیری از تخریب یا بهره‌برداری‌های ناپایدار، چارچوبی مشخص برای شناسایی، ارزش‌گذاری و تعیین محدوده‌های حفاظتی غارها ارائه می‌کند.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اهمیت غارها به عنوان زیست‌بوم‌های حساس و ارزشمند طبیعی، تصریح کرد: بر اساس این شیوه‌نامه، غارهای کشور با توجه به شاخص‌هایی نظیر حساسیت‌های بوم‌شناختی، تنوع زیستی، وجود شواهد فرهنگی، تاریخی و باستان‌شناسی، ارزش‌های زمین‌شناسی و دیرینه‌شناسی، نقش در منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی، ظرفیت گردشگری و همچنین مخاطرات طبیعی، در چهار درجه حفاظتی طبقه‌بندی می‌شوند.

ظهرابی ادامه داد: برای هر غار نیز حریم حفاظتی مشخصی تعیین خواهد شد که شامل اراضی بلافصل عرصه سطح‌الارضی غار است. این حریم با هدف حفاظت از ارزش‌های بوم‌شناختی، منابع طبیعی، ملاحظات هیدرولوژیکی و زمین‌شناسی و همچنین جنبه‌های فرهنگی و تاریخی پیرامون غار تعریف می‌شود.

وی تأکید کرد: تعیین این حریم‌ها با هدف حفظ یکپارچگی ساختاری و عملکردی غارها، جلوگیری از تخریب و ایجاد تعادل میان حفاظت از این میراث طبیعی و بهره‌برداری‌های پایدار محلی انجام می‌شود.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در پایان ابراز امیدواری کرد که با اجرای این شیوه‌نامه و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، گام مؤثری در حفاظت از غارهای ارزشمند کشور و مدیریت پایدار این زیست‌بوم‌های منحصربه‌فرد برداشته شود.