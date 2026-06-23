مهار حریق در منطقه سبزکوه

‎به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کریمی با اشاره به وقوع آتش‌سوزی همزمان با این عملیات در همین منطقه تصریح کرد: در فاصله زمانی کوتاه پس از درگیری، گزارش‌های مردمی و اعلام محیط‌بانان مستقر مبنی بر مشاهده حریق دریافت شد که بلافاصله نیروهای یگان حفاظت به محل اعزام شدند.

وی تصریح کرد:با تلاش شبانه‌روزی محیط‌بانان منطقه سبزکوه و همکاری جوامع محلی و اداره منابع طبیعی، آتش‌سوزی در ارتفاعات جنگلی مهار و از گسترش آن جلوگیری شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال‌وبختیاری همچنین از پایان موفقیت‌آمیز عملیات ۴۸ ساعته یگان حفاظت در منطقه حفاظت‌شده «سبزکوه» خبر داد و گفت: در این مأموریت نفس‌گیر، سه شکارچی مسلح دستگیر شدند.

وی اظهار داشت: در پی حضور شکارچیان غیرمجاز در ارتفاعات صعب‌العبور سبزکوه و درگیری مسلحانه آنان با نیروهای یگان حفاظت که با در اختیار داشتن یک قبضه سلاح گلوله‌زن ۲۷۰ اقدام به شکار یک رأس کل وحشی کرده بودند، عملیات تعقیب و مراقبت تخصصی آغاز شد. در جریان درگیری و مقاومت متخلفان هنگام دستگیری، دو تن از محیط‌بانان جان‌برکف استان دچار جراحت شدند که خوشبختانه وضعیت عمومی آنان مساعد گزارش شده است.

وی افزود: عملیات شناسایی و تعقیب متخلفان به مدت ۴۸ ساعت به‌صورت مستمر ادامه یافت و در نهایت با اخذ دستور قضایی، هر سه نفر دستگیر و ادوات مکشوفه و مستندات پرونده جهت رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارسال شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در پایان ضمن تقدیر از ایثار و تلاش محیط‌بانان منطقه حفاظت شده سبزکوه تأکید کرد: یگان حفاظت محیط زیست با اشراف کامل بر عرصه‌های طبیعی استان، هرگونه تعرض به حیات‌وحش و تخریب زیستگاه را با قاطعیت قانونی پاسخ می‌دهد و پیگیری حقوقی این پرونده تا صدور حکم نهایی ادامه خواهد داشت.