علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح عملکرد ناوگان حملونقل مسافری استان در خردادماه سال جاری، اظهار کرد: در این مدت، مجموعاً ۴۰ هزار و ۹ سفر درون و بروناستانی توسط ناوگان عمومی مسافری انجام شده که طی آن ۲۲۶ هزار و ۴۲۱ مسافر جابهجا شدند.
وی با اشاره به سهم سفرهای دروناستانی، افزود: در خردادماه سال جاری، ۲۶ هزار و ۴۴۱ سفر دروناستانی توسط ناوگان سواری، مینیبوس و اتوبوس انجام شد که منجر به جابهجایی ۱۶۶ هزار و ۵۳۰ مسافر در مسیرهای مختلف استان شد.
معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای گیلان همچنین درباره سفرهای بروناستانی، گفت: طی این مدت ۱۳ هزار و ۵۶۸ سفر بروناستانی توسط ناوگان حملونقل عمومی استان به ثبت رسید و ۵۹ هزار و ۸۹۱ مسافر به مقاصد مختلف کشور جابهجا شدند.
حدادی با تأکید بر نقش مهم ناوگان حملونقل عمومی در تسهیل تردد شهروندان و مسافران، خاطرنشان کرد: خدماترسانی مستمر، ارتقای کیفیت سفر و افزایش ایمنی مسافران از اولویتهای حوزه حملونقل مسافری استان بوده و این ادارهکل با همکاری شرکتهای حملونقل و رانندگان، در راستای ارائه خدمات مطلوب به مردم تلاش میکند.
نظر شما