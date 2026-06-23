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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۳

جابه‌جایی بیش از ۲۲۶ هزار مسافر در ناوگان حمل‌ و نقل عمومی گیلان

جابه‌جایی بیش از ۲۲۶ هزار مسافر در ناوگان حمل‌ و نقل عمومی گیلان

رشت- معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان از جابه‌جایی ۲۲۶ هزار و ۴۲۱ مسافر توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان در خردادماه خبر داد.

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح عملکرد ناوگان حمل‌ونقل مسافری استان در خردادماه سال جاری، اظهار کرد: در این مدت، مجموعاً ۴۰ هزار و ۹ سفر درون و برون‌استانی توسط ناوگان عمومی مسافری انجام شده که طی آن ۲۲۶ هزار و ۴۲۱ مسافر جابه‌جا شدند.

وی با اشاره به سهم سفرهای درون‌استانی، افزود: در خردادماه سال جاری، ۲۶ هزار و ۴۴۱ سفر درون‌استانی توسط ناوگان سواری، مینی‌بوس و اتوبوس انجام شد که منجر به جابه‌جایی ۱۶۶ هزار و ۵۳۰ مسافر در مسیرهای مختلف استان شد.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان همچنین درباره سفرهای برون‌استانی، گفت: طی این مدت ۱۳ هزار و ۵۶۸ سفر برون‌استانی توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان به ثبت رسید و ۵۹ هزار و ۸۹۱ مسافر به مقاصد مختلف کشور جابه‌جا شدند.

حدادی با تأکید بر نقش مهم ناوگان حمل‌ونقل عمومی در تسهیل تردد شهروندان و مسافران، خاطرنشان کرد: خدمات‌رسانی مستمر، ارتقای کیفیت سفر و افزایش ایمنی مسافران از اولویت‌های حوزه حمل‌ونقل مسافری استان بوده و این اداره‌کل با همکاری شرکت‌های حمل‌ونقل و رانندگان، در راستای ارائه خدمات مطلوب به مردم تلاش می‌کند.

کد مطلب 6868862

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