۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۶

جابه‌جایی بیش از ۶۱۹ هزار مسافر با ناوگان عمومی فارس

شیراز-معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای فارس از جابه‌جایی بیش از ۶۱۹ هزار مسافر با ناوگان عمومی فارس در قالب ۷۳ هزار سفر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی استوان با اشاره به آمار تردد ناوگان عمومی مسافری و استقبال خوب هموطنان از این ناوگان اظهار کرد: در بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۷ فروردین ۱۴۰۵ در مجموع بیش از ۶۱۹ هزار و ۶۲۷ مسافر در قالب بیش از ۷۳ هزار و ۱۵۰ سفر درون استانی و برون استانی توسط ناوگان اتوبوسی، مینی‌بوسی و سواری جابه‌جا شده‌اند.

وی با بیان اینکه ناوگان اتوبوسی سهم اصلی جابه‌جایی‌ها را بر عهده داشته است، افزود: در این مدت بیش از ۴۴۰ هزار مسافر توسط اتوبوس‌ها در سفرهای درون‌استانی و برون‌استانی در قالب بیش از ۳۴ هزار سفر جابجا شده‌اند.

استوان همچنین از ثبت بیش از ۱۵ هزار و ۴۸۰ سفر ورودی به استان با جابه‌جایی بیش از ۱۱۳ هزار مسافر خبر داد و گفت: این آمار نشان‌دهنده فعالیت گسترده ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان در مدیریت سفرهای نوروزی و ارائه خدمات به مسافران در این بازه زمانی است.

وی با تأکید بر آمادگی و تلاش ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافری استان در ایام نوروز خاطرنشان کرد: این آمارها نشان‌دهنده پویایی ناوگان عمومی مسافری استان فارس و تلاش شبانه‌روزی رانندگان، شرکت‌های حمل‌ونقل و همکاران ما در بخش‌های مختلف راهداری برای تأمین سفرهای ایمن و مدیریت حجم بالای جابه‌جایی مسافران است همچنین تلاش ما بر این بوده که با وجود همه محدودیت‌ها، خدمات مناسب و در شأن مردم شریف استان و مسافران نوروزی ارائه شود.

