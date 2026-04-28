به گزارش خبرگزاری مهر، علی استوان با اشاره به آمار تردد ناوگان عمومی مسافری و استقبال خوب هموطنان از این ناوگان اظهار کرد: در بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۷ فروردین ۱۴۰۵ در مجموع بیش از ۶۱۹ هزار و ۶۲۷ مسافر در قالب بیش از ۷۳ هزار و ۱۵۰ سفر درون استانی و برون استانی توسط ناوگان اتوبوسی، مینیبوسی و سواری جابهجا شدهاند.
وی با بیان اینکه ناوگان اتوبوسی سهم اصلی جابهجاییها را بر عهده داشته است، افزود: در این مدت بیش از ۴۴۰ هزار مسافر توسط اتوبوسها در سفرهای دروناستانی و بروناستانی در قالب بیش از ۳۴ هزار سفر جابجا شدهاند.
استوان همچنین از ثبت بیش از ۱۵ هزار و ۴۸۰ سفر ورودی به استان با جابهجایی بیش از ۱۱۳ هزار مسافر خبر داد و گفت: این آمار نشاندهنده فعالیت گسترده ناوگان حملونقل عمومی استان در مدیریت سفرهای نوروزی و ارائه خدمات به مسافران در این بازه زمانی است.
وی با تأکید بر آمادگی و تلاش ناوگان حملونقل عمومی مسافری استان در ایام نوروز خاطرنشان کرد: این آمارها نشاندهنده پویایی ناوگان عمومی مسافری استان فارس و تلاش شبانهروزی رانندگان، شرکتهای حملونقل و همکاران ما در بخشهای مختلف راهداری برای تأمین سفرهای ایمن و مدیریت حجم بالای جابهجایی مسافران است همچنین تلاش ما بر این بوده که با وجود همه محدودیتها، خدمات مناسب و در شأن مردم شریف استان و مسافران نوروزی ارائه شود.
نظر شما