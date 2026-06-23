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۲ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۴۰

گرمای شدید در فرانسه؛ طی ۵ روز ۴۰ نفر جان باختند

گرمای شدید در فرانسه؛ طی ۵ روز ۴۰ نفر جان باختند

نخست وزیر فرانسه با هشدار به مردم مبنی بر احتیاط در برابر گرمای شدید، گفت که از ۲۸ خرداد تاکنون ۴۰ نفر در سراسر این کشور بر اثر غرق شدگی جان باخته‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، سباستین لکورنو، نخست وزیر فرانسه در گفتگو با خبرنگاران پس از جلسه ستاد بحران، با هشدار به مردم فرانسه مبنی بر احتیاط در برابر گرمای شدید، اظهار داشت که از ۱۸ ژوئن ۲۸ خرداد) تاکنون ۴۰ نفر در سراسر کشور بر اثر غرق شدگی جان باخته‌اند.

گرمای شدید هوا تقریباً ۱۰ روز است که در فرانسه زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است.

سطح هشدار در ۵۴ استان تا امروز به قرمز افزایش یافته است.

دمای هوا در بسیاری از شهرها از ۴۰ درجه سانتیگراد فراتر رفته و آموزش در صدها مدرسه به حالت تعلیق درآمده‌ است.

این در حالیست که پاریس علیرغم وعده های بسیار تا کنون برای کاهش آمار ناشی از گرمای شدید در این کشور اقدام مؤثری انجام نداده است.

کد مطلب 6869276

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