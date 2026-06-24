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۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۷

نشت گاز در منزل مسکونی بندرعباس یک مصدوم بر جای گذاشت

نشت گاز در منزل مسکونی بندرعباس یک مصدوم بر جای گذاشت

بندرعباس - رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس از مصدومیت یک نفر بر اثر نشت گاز در یک منزل مسکونی در محله ۲۲ بهمن این شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امین لیاقت،اظهار کرد: ساعت ۱۹:۴۳ روز گذشته در پی اعلام حادثه نشت گاز در یک منزل مسکونی واقع در محله ۲۲ بهمن، کوچه مشکات ۱۰، نیروهای عملیاتی آتش‌نشانی از ایستگاه‌های شماره ۸ و ۲ به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌نشانان بلافاصله پس از حضور در محل ضمن ارزیابی شرایط نسبت به ایمن‌سازی محیط و انجام اقدامات لازم برای کنترل وضعیت اقدام کردند و از بروز خطرات احتمالی و گسترش حادثه جلوگیری به عمل آوردند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس با اشاره به مصدومیت یک نفر در این حادثه، گفت: فرد مصدوم پس از دریافت خدمات اولیه توسط عوامل اورژانس برای ادامه روند درمان به یکی از مراکز درمانی منتقل شد.

لیاقت، خاطرنشان کرد: بررسی‌های اولیه کارشناسان آتش‌نشانی نشان می‌دهد علت وقوع این حادثه نشت گاز بوده و بررسی‌های تکمیلی برای مشخص شدن جزئیات بیشتر ادامه دارد.

وی همچنین بر رعایت نکات ایمنی در استفاده از تجهیزات گازسوز، بررسی دوره‌ای اتصالات و اطمینان از سلامت تأسیسات گاز در منازل تأکید کرد و از شهروندان خواست در صورت استشمام بوی گاز ضمن حفظ خونسردی از روشن کردن وسایل برقی و ایجاد هرگونه جرقه خودداری کرده و موضوع را به سرعت به نیروهای امدادی اطلاع دهند.

کد مطلب 6869726

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