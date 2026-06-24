نشت گاز در منزل مسکونی بندرعباس یک مصدوم بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امین لیاقت،اظهار کرد: ساعت ۱۹:۴۳ روز گذشته در پی اعلام حادثه نشت گاز در یک منزل مسکونی واقع در محله ۲۲ بهمن، کوچه مشکات ۱۰، نیروهای عملیاتی آتش‌نشانی از ایستگاه‌های شماره ۸ و ۲ به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌نشانان بلافاصله پس از حضور در محل ضمن ارزیابی شرایط نسبت به ایمن‌سازی محیط و انجام اقدامات لازم برای کنترل وضعیت اقدام کردند و از بروز خطرات احتمالی و گسترش حادثه جلوگیری به عمل آوردند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس با اشاره به مصدومیت یک نفر در این حادثه، گفت: فرد مصدوم پس از دریافت خدمات اولیه توسط عوامل اورژانس برای ادامه روند درمان به یکی از مراکز درمانی منتقل شد.

لیاقت، خاطرنشان کرد: بررسی‌های اولیه کارشناسان آتش‌نشانی نشان می‌دهد علت وقوع این حادثه نشت گاز بوده و بررسی‌های تکمیلی برای مشخص شدن جزئیات بیشتر ادامه دارد.

وی همچنین بر رعایت نکات ایمنی در استفاده از تجهیزات گازسوز، بررسی دوره‌ای اتصالات و اطمینان از سلامت تأسیسات گاز در منازل تأکید کرد و از شهروندان خواست در صورت استشمام بوی گاز ضمن حفظ خونسردی از روشن کردن وسایل برقی و ایجاد هرگونه جرقه خودداری کرده و موضوع را به سرعت به نیروهای امدادی اطلاع دهند.