۸ مصدوم در انفجار بر اثر نشت گاز در یک پیتزا فروشی بندرعباس

بندرعباس-رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس از وقوع انفجار در یک واحد پیتزافروشی در خیابان حافظ این شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امین لیاقت در این باره گفت: شب پنجشنبه ۴ دی‌ماه ۱۴۰۴، وقوع یک انفجار در پیتزافروشی واقع در بلوار امام خمینی، خیابان حافظ، روبه‌روی پاساژ محترم، به مرکز فرماندهی ۱۲۵ اعلام شد.

وی افزود: این حادثه ساعت ۲۲:۳۶ گزارش شد و بلافاصله تیم عملیاتی ایستگاه شماره ۶ آتش‌نشانی به محل اعزام شد. آتش‌نشانان پس از حضور در محل، اقدامات لازم برای ایمن‌سازی محیط و کنترل شرایط را انجام دادند تا از بروز حوادث ثانویه جلوگیری شود.

رئیس سازمان آتش‌نشانی بندرعباس با بیان اینکه در این حادثه ۸ نفر دچار مصدومیت شدند، تصریح کرد: مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، برای ادامه مداوا به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.

لیاقت در پایان خاطرنشان کرد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد علت این حادثه، نشت و تجمع گاز بوده است و تحقیقات تکمیلی برای مشخص شدن جزئیات بیشتر همچنان ادامه دارد.

