هاشمی‌: مردم اجازه نفوذ آمریکا را ندادند

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالکریم هاشمینخلابراهیمی عصر چهارشنبه در جمع عزاداران سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش در بخش سندرک با اشاره به تحولات منطقه و نقش ملت ایران در حفظ اقتدار کشور، اظهار کرد: دشمنان و در رأس آنها آمریکا تصور میکردند، جمهوری اسلامی ایران نیز همانند برخی کشورها قابل نفوذ و تسلط است، اما مردم ایران با حضور به موقع، بصیرت و هوشیاری خود تمامی این محاسبات را برهم زدند.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها تأکید کردهاند که آمریکا هرگز برای کمک به ملتها وارد میدان نمیشود و هر جا حضور داشته تنها به دنبال تأمین منافع خود بوده است. ملت ایران نیز با شناخت این واقعیت و با تکیه بر آرمانهای انقلاب اسلامی اجازه نداد دشمنان به اهداف خود دست پیدا کنند.
نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با تقدیر از حضور مردم در صحنههای مختلف انقلاب و نظام، خاطرنشان کرد: مردم شریف ایران به ویژه مردم استان هرمزگان، میناب، سندرک و سایر شهرها و روستاهای شرق استان همواره در لحظات حساس پشتیبان کشور بودهاند و نقش تعیینکنندهای در خنثیسازی توطئههای دشمنان ایفا کردهاند.
هاشمینخلابراهیمی، تصریح کرد: اگر مردم نسبت به شرایط کشور بیتفاوت بودند و حضور آگاهانه خود را حفظ نمیکردند، دشمنان میتوانستند خسارتهای سنگینی به ملت ایران وارد کنند، اما هوشیاری مردم و اعتماد آنان به نظام اسلامی موجب شد تمامی نقشههای بدخواهان با شکست مواجه شود.
وی با اشاره به فرهنگ عاشورا و آموزههای قیام سیدالشهدا (ع)، گفت: ملت ایران همواره از مکتب امام حسین (ع) الهام گرفته و در برابر ظلم، زورگویی و استکبار ایستادگی کرده است. همین فرهنگ مقاومت امروز به یکی از مهمترین عوامل اقتدار و امنیت کشور تبدیل شده است.
نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: آنچه امروز جمهوری اسلامی ایران را در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی مستحکم نگه داشته، وحدت ملی، انسجام اجتماعی و حضور مردم در صحنه است و باید این سرمایه ارزشمند بیش از پیش تقویت شود.
هاشمینخلابراهیمی در پایان با قدردانی از حضور گسترده مردم در مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، گفت: ملت ایران بار دیگر ثابت کرد که در بزنگاههای حساس با وحدت، همدلی و تبعیت از آرمانهای انقلاب اسلامی از استقلال، عزت و اقتدار کشور دفاع خواهد کرد.
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