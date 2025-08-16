  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۵۹

ارتقاء منطقه توکهوروهشتبندی به شهرستان در دستور کار دولت قرار دارد

بندرعباس-نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفت: ارتقا منطقه توکهوروهشتبندی به شهرستان مستقل به عنوان یک مطالبه دیرینه مردم در دستور کار دولت قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی عصر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان میناب با محوریت بررسی مسائل و مشکلات منطقه توکهور و هشتبندی با حضور فرماندار ویژه شهرستان میناب و جمعی مدیران دستگاه‌های اجرایی استانی و شهرستانی با اشاره به مطالبه مهم مردم این منطقه در خصوص ارتقا به شهرستان مستقل عنوان کرد: طرح توجیهی ارتقا منطقه توکهور و هشتبندی به شهرستان تمامی فرایندی‌های قانونی و اداری لازم را در استانداری هرمزگان و وزارت کشور طی نموده و در مرحله تصویب در هیأت دولت قرار دارد.

وی افزود: پیگیری برای تسریع در روند ارتقا منطقه توکهور و هشتبندی به شهرستان در هیأت دولت به صورت جدی در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌شود این مطالبه بحق مردم منطقه توکهور و هشتبندی در سریع‌ترین زمان ممکن به سرانجام برسد.

نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ارتقا منطقه توکهور و هشتبندی به شهرستان زمینه ساز رشد و توسعه چشمگیر این منطقه در حوزه‌های مختلف می‌گردد.

هاشمی در خصوص ارتقا نمایندگی آموزش و پرورش منطقه توکهور و هشتبندی افزود: ارتقا نمایندگی آموزش و پرورش منطقه توکهور و هشتبندی در مراحل پایانی اخذ مجوزهای قانونی از سوی سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه کشور قرار دارد.

وی گفت: موضوع ارتقا نمایندگی آموزش و پرورش منطقه توکهور و هشتبندی که از مطالبات دیرینه مردم این منطقه با قریب به نه هزار نفر جمعیت دانش آموزی است در وزارت آموزش و پرورش قطعی شده است و پس از اخذ مجوزهای قانونی اداره مستقل آموزش و پرورش در این منطقه مستقر خواهد شد.

نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: منطقه توکهور و هشت‌بندی با بیش از پنجاه هزار نفر جمعیت دانش آموزی نمایندگی آموزش و پرورش پاسخ گوی نیازهای آموزشی دانش آموزان و فرهنگیان این منطقه نیست و مطالبه به حقی است که به زودی محقق می‌گردد.

هاشمی نخل ابراهیمی با اشاره به اهمیت تسریع در تعریض و بهسازی محور ارتباطی هشت‌بندی به میناب افزود: محور ارتباطی هشت‌بندی به میناب یکی از محورهای مواصلاتی مهم استان است که مسیر دسترسی شهرستان‌های جنوبی استان کرمان را به سواحل مکران کوتاه می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: تعریض و بهسازی این محور و اصلاح نقاط حادثه‌خیز آن نقش بسزایی در رشد و توسعه منطقه توکهور و هشتبندی و مناطق همجوار آن را دارد.

نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۳ از محل اعتبارات ملی ۷۰ میلیارد تومان و امسال ۱۲۰ میلیارد تومان برای تسریع در تعریض و بهسازی محور ارتباطی هشت‌بندی به میناب تزریق می‌شود.

وی در خصوص مطالبات مردم در حوزه‌های ورزش، بانوان، راه و آب خاطرنشان کرد: مطالبات مطرح شده در این حوزه با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط رفع آنها با تأمین منابع مالی لازم در دستور کار قرار می‌گیرد.

