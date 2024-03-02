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۱۲ اسفند ۱۴۰۲، ۸:۲۱

بااعلام رسمی وزارت کشور؛

سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی منتخب مردم شرق هرمزگان شد

سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی منتخب مردم شرق هرمزگان شد

بندرعباس - نتایج نهایی انتخابات مجلس دوازدهم در حوزه انتخابیه شرق استان هرمزگان اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان زمان اخذ رأی و آغاز شمارش آرا، در سه حوزه انتخابیه در سطح استان هرمزگان روند شمارش آرای مردمی آغاز شد. در حوزه شرق هرمزگان با ثبت مشارکت مثال زدنی ۵۵.۷ درصدی، مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه به خوبی نشان دادند پای کار ایران اسلامی هستند.

پس از پایان فرایند شمارش آرا در حوزه شرق هرمزگان و از مجموع ۵۴۳ صندوق رای آقای سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی توانست با کسب اکثریت آرا، راهی خانه ملت شود.

آرا کاندیداها به ترتیب:

سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی ۷۲۳۶۷ رای

حسین رئیسی ۵۳۷۵۷

محمد احمدی ۴۵۵۷۴

در مجلس یازدهم حسین رئیسی عهده دار وظیفه نمایندگی از مردم شریف شرق هرمزگان بود.

کد مطلب 6043483

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