سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی منتخب مردم شرق هرمزگان شد

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان زمان اخذ رأی و آغاز شمارش آرا، در سه حوزه انتخابیه در سطح استان هرمزگان روند شمارش آرای مردمی آغاز شد. در حوزه شرق هرمزگان با ثبت مشارکت مثال زدنی ۵۵.۷ درصدی، مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه به خوبی نشان دادند پای کار ایران اسلامی هستند.

پس از پایان فرایند شمارش آرا در حوزه شرق هرمزگان و از مجموع ۵۴۳ صندوق رای آقای سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی توانست با کسب اکثریت آرا، راهی خانه ملت شود.

آرا کاندیداها به ترتیب:

سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی ۷۲۳۶۷ رای

حسین رئیسی ۵۳۷۵۷

محمد احمدی ۴۵۵۷۴

در مجلس یازدهم حسین رئیسی عهده دار وظیفه نمایندگی از مردم شریف شرق هرمزگان بود.