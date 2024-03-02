سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی منتخب مردم شرق هرمزگان شد

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان زمان اخذ رأی و آغاز شمارش آرا، در سه حوزه انتخابیه در سطح استان هرمزگان روند شمارش آرای مردمی آغاز شد. در حوزه شرق هرمزگان با ثبت مشارکت مثال زدنی ۵۵.۷ درصدی، مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه به خوبی نشان دادند پای کار ایران اسلامی هستند.
پس از پایان فرایند شمارش آرا در حوزه شرق هرمزگان و از مجموع ۵۴۳ صندوق رای آقای سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی توانست با کسب اکثریت آرا، راهی خانه ملت شود.
آرا کاندیداها به ترتیب:
سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی ۷۲۳۶۷ رای
حسین رئیسی ۵۳۷۵۷
محمد احمدی ۴۵۵۷۴
در مجلس یازدهم حسین رئیسی عهده دار وظیفه نمایندگی از مردم شریف شرق هرمزگان بود.
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