مراکز تکثیر میگو در گناوه به صورت مستمر پایش و نظارت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی رضایینیا عصر چهارشنبه با تأکید بر اهمیت امنیت زیستی در صنعت آبزیپروری اظهار کرد: در راستای کنترل بیماریهای استراتژیک صنعت میگو، کارشناسان این شبکه با حضور میدانی در مراکز تکثیر، اقدام به نمونهگیری از پستلاروهای زنده کردند.
رئیس اداره دامپزشکی گناوه افزود: این آزمایشها با هدف تشخیص زودهنگام بیماریهای خطرناکی نظیر لکه سفید (WSSV) و نکروز حاد هپاتوپانکراس (AHPND) انجام میشود.
وی افزود: نمونههای اخذ شده در شرایط استاندارد و با رعایت زنجیره سرد به آزمایشگاه مرجع ارسال شدهاند تا سلامت محمولهها پیش از ورود به چرخه پرورش تضمین شود.
رئیس اداره دامپزشکی گناوه در پایان خاطرنشان کرد: پایش مستمر و انجام آزمایشهای دورهای، کلیدیترین اقدام برای حمایت از تولید پایدار و حفظ سرمایههای اقتصادی بهرهبرداران در صنعت شیلات است.
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