پزشک خانواده؛ انتخاب ۱۳۰ کشور جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی، با اشاره به اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در کشور، گفت: امروز بیش از ۱۳۰ کشور جهان، نظام پزشکی خانواده و ارجاع را به عنوان پایه اصلی نظام سلامت خود طراحی و اجرا کردهاند. اجرای این نظام فرآیندی زمانبر است، زیرا علاوه بر فراهمسازی زیرساختها، نیازمند تغییرات فرهنگی، آموزش جامعه پزشکی و آگاهیبخشی به مردم است تا بتوانند با مسیر جدید دریافت خدمات سلامت آشنا شوند.
۶۴ شهرستان در مرحله نخست اجرای پزشکی خانواده
وزیر بهداشت افزود: از حدود یک سال گذشته، برنامهریزیها، آموزشها، هماهنگیها و ریلگذاریهای لازم برای اجرای این طرح آغاز شده است. انتخاب شهرها و استانهای پایلوت، ابلاغ دستورالعملها، تأمین منابع و فراهمسازی مقدمات اجرایی در دستور کار قرار گرفته و در مرحله نخست، ۶۴ شهرستان به عنوان مناطق پیشرو برای اجرای طرح هدفگذاری شدهاند.
وی با اشاره به حمایت و پیگیری رئیسجمهور از اجرای این برنامه گفت: هفته گذشته نیز رئیسجمهور در وزارت بهداشت و در نشست با رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی حضور یافت و روند اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.
ظفرقندی، هدف اصلی این برنامه را تامین دسترسی عادلانه و پایدار همه مردم به خدمات سلامت عنوان کرد و افزود: هدف ما این است که همه شهروندان، اعم از روستایی و شهری، فارغ از وضعیت اقتصادی، بتوانند به خدمات بهداشتی، پیشگیرانه و درمانی دسترسی مناسب داشته باشند.
رویکرد وزارت بهداشت درمان محوری نیست
وی با تاکید بر اینکه رویکرد وزارت بهداشت درمانمحوری نیست، تصریح کرد: ما به دنبال استقرار یک نظام پیشرفته سلامت هستیم، نه صرفا یک نظام درمان. بسیاری از بیماریهای شایع مانند دیابت و فشار خون اگر در مراحل اولیه شناسایی و کنترل شوند، از بروز عوارض سنگینی همچون سکتههای قلبی و مغزی جلوگیری خواهد شد.
وزیر بهداشت ادامه داد: در نظام پزشکی خانواده، هر فرد و هر خانواده تحت پوشش یک پزشک مشخص قرار میگیرد. در این ساختار، پزشک تنها منتظر مراجعه بیمار نمیماند، بلکه با تشکیل پرونده سلامت، وضعیت افراد را رصد میکند و در صورت نیاز، بیمار را به سطوح تخصصیتر خدمات ارجاع میدهد. این فرآیند موجب میشود بیماریها در مراحل اولیه شناسایی شده و خدمات پیشگیری و درمان به شکل منظم و مؤثر ارائه شود.
وی خاطرنشان کرد: اجرای گسترده و منسجم پزشکی خانواده با ابعادی که امروز در حال پیگیری است، در سالهای گذشته سابقه نداشته و اکنون این برنامه با جدیت و سرعت بیشتری در حال پیشرفت است. پس از اجرای طرح در ۶۴ شهرستان، نقاط قوت و ضعف آن ارزیابی شده و سپس به تدریج در سطح کشور توسعه خواهد یافت.
مزایای پزشکی خانواده و نظام ارجاع برای مردم
ظفرقندی با اشاره به مزایای این طرح برای مردم گفت: کاهش هزینههای سلامت از مهمترین دستاوردهای اجرای پزشکی خانواده خواهد بود. بر این اساس، چهار ویزیت نخست افراد در سطح یک خدمات طی سال رایگان خواهد بود و میزان فرانشیز پرداختی نیز از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش مییابد. همچنین در صورت بستری شدن بیماران در چارچوب این نظام، هزینههای فرانشیز به صفر خواهد رسید و توسط دولت و بیمهها پوشش داده میشود.
وی در پایان تاکید کرد: مهمترین هدف پزشکی خانواده و نظام ارجاع، ایجاد دسترسی عادلانه، کاهش سردرگمی مردم در مسیر دریافت خدمات و ساماندهی مراجعه به سطوح مختلف درمانی است. همچنین با استقرار این نظام و حرکت بر اساس راهنماهای بالینی، از انجام آزمایشها، تصویربرداریها و اقدامات غیرضروری جلوگیری شده و منابع نظام سلامت به شکل بهینهتری مدیریت خواهد شد.
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