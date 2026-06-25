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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۳

غرق‌شدن ۳ تبعه خارجی در دریای مواج نوشهر

غرق‌شدن ۳ تبعه خارجی در دریای مواج نوشهر

نوشهر- ورود گروهی از اتباع خارجی به محدوده ممنوعه شنا در سواحل شرق نوشهر، به رغم مواج بودن دریا سبب شد تا سه نفر جان خود را از دست دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حادثه غرق‌شدگی در یکی از سواحل ممنوعه شرق نوشهر، جان سه تبعه خارجی را گرفت.

بر اساس گزارش‌های دریافتی، حدود ۱۵ نفر از اتباع خارجی در شرایطی که دریا مواج و طوفانی بود، وارد محدوده ممنوعه شنا در سواحل فراشکلا و بنجکول شدند.

این حادثه حوالی ظهر رخ داد و بلافاصله نیروهای امدادی و ناجیان غریق برای انجام عملیات نجات در محل حاضر شدند.

با تلاش نیروهای امدادی و همکاری مردم محلی، تعدادی از افراد از خطر غرق‌شدگی نجات یافتند، اما سه نفر به دلیل شدت حادثه جان باختند.

این حادثه در حالی رخ داد که بارها نسبت به خطر شنا در مناطق ممنوعه و شرایط نامساعد جوی هشدار داده شده بود.

مسئولان بار دیگر از شهروندان و مسافران خواستند از شنا در مناطق فاقد طرح سالم‌سازی و خارج از محدوده‌های تحت پوشش ناجیان غریق خودداری کنند.

کد مطلب 6870299

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